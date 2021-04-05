Пасмурность, дожди и даже мокрый снег: появился "не весенний" прогноз погоды на 6 апреля

Во вторник, 6 апреля, в Украине ожидается существенное похолодание, вплоть до хороших «минусов».

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

В частности, холодный воздух охватит западную часть Украины, днем ожидается +3… +8 градусов, местами 0… +3 градуса. В Карпатах до 3-8 градусов мороза.

"Похолодание приостановится перед Киевской и Винницкой поэтому именно отсюда пока еще побудет теплее погода", - рассказала она, отметив, что на востоке, юге и большинстве центральных областей в течение дня ожидается +9…+13 градусов.

Кроме того, 6 апреля, в западных областях Украины ожидается мокрый снег, в Карпатах возможен сильный снег, в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях - периодически небольшой дождь.

"На остальной территории Украины - без осадков, лишь в Крыму местами пройдет незначительный дождь", - добавила синоптик.

Что касается Киева, то здесь 6 апреля будет значительно теплее.

"Увеличится облачность, вероятность небольшого дождя с этой облачности, однако ничего серьезного", - добавила Диденко.

По данным Укргидрометцентра, снег ожидается в Луцке, Ровно, Хмельницком, Житомире и Черновцах, Ужгороде.

Как сообщал "Телеграф", ранее народный синоптик Леонид Горбань март и апрель будут холодными.