В Украине в рамках территориальной реформы планируют сократить районы, уволив 21 тысячу человек. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

По словам чиновника, в нашей стране создали 1469 территориальных общин, который сейчас ищут профи с опытом работы в РГА. Однако новых сотрудников будет куда меньше прежнего: трудоустроят 16 тысяч человек, в то время как работы лишится около 21 тысячи чиновников всех категорий.

Как ранее сообщало наше издание, в ближайшее время главным органом страны станет Верховный Суд. Именно ему предстоит проверить около трёх-четырёх десятков санкционных решений президента и СНБО и указы об увольнений судей КС.

Также “Телеграф” сообщал, что компания "Глуско-Украина" в результате блокирования работы со стороны силовиков ежедневно несет убытки в размере 2-3 млн грн, но массовых увольнений персонала постарается избежать.