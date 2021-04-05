Появились противоречивые данные о первых поставках вакцины Pfizer в Украину

В Одессе на совещании местного оперативного штаба директор департамента здравоохранения горсовета Елена Якименко сообщила о том, что им поступила вакцина против коронавируса компании Pfizer. Однако в пресс-службе Министерства здравоохранения заявили, что о поставке ничего не знают и данная вакцина в Украину не поступала.

Так, по словам Елены Якименко, они якобы получили на склад около 4500 доз Pfizer. Их получат украинцы, которые находятся в социальных учреждениях, а также обслуживающий персонал.

Тем временем, как сообщает LIGA.net, в МОЗ не знают, о чем говорят одесские чиновники, как и в местной ОГА. Там заявили, что регион действительно ожидает 4680 доз вакцины Pfizer, но ее пока не завезли. Кроме того, мобильная бригада, которая будет вакцинировать украинцев, начнет готовиться лишь 9 апреля.

Ранее мы сообщали о том, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о том, что в частных клиниках его города уже делают прививки от коронавируса Covid-19 вакциной Pfizer. Впрочем, позже чиновник опроверг свои слова: дескать, оговорился, а вакцину только обещают привезти в Украину.