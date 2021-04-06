Снег и тепло до +18: какой будет погода на Благовещение

Южный циклон вместе с воздушными массами из Арктики остудят территории Украины, а также принесут осадки.

Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее данным, 7 апреля в стране стоит ожидать осадки в видео снега и мокрого снега на северном, и местами западном и центральном направлениях.

В этот день воздух будет прохладнее - на уровне +1 +5 градусов.

На востоке страны будет теплее всего от +14 до +18 градусов.

Более теплая погода спровоцирует дожди в центре, на юге и востоке. Температура воздуха будет от +9 до +13 градусов.

В Киеве 7 апреля в день Благовещения ожидается холодная погода с дождем и мокрым снегом. Градусники покажут от +3 до +5 градусов.

Такой погода будет аж до выходных 10-11 апреля.

Напомним, что ранее украинский синоптик Леонид Горбань озвучивал прогноз погоды на апрель.