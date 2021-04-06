Задержание брата судьи Вовка: у Венедиктовой заговорили о втором фигуранте

НАБУ раскрыла двух адвокатов после получения взятки в размере 100 тысяч долларов (2,7 миллиона гривен).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По предварительным данным, средства должны быть переданы для вынесения решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева", - говорится в сообщении.

В ОГП сообщили, что одного из адвокатов задержали. Сейчас решается вопрос о задержании второго из них, а также о вручении им подозрения.

Как сообщалось ранее, экс-нардеп Сергей Лещенко заявил, что детективы НАБУ прямо в зале суда задержали брата скандального судьи Павла Вовка Юрия Зонтова. По его информации, полученные 100 тысяч долларов взятки предназначались для самого Вовка.

Как сообщалось ранее, 3 ноября Вовк был объявлен в розыск по фактам создания преступной организации с целью захвата государственной власти.

Сотрудники НАБУ пытались вручить ему повестку в суд в конце декабря, однако тогда Вовк сбежал от детективов.

2 февраля ему вновь попытались вручить подозрение, однако тот, буквально прорываясь из окружения, опять смог сбежать от агентов НАБУ.