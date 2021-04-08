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Четверг, 08.04.2021
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Еще немного дождей и солнце с теплом вернутся: прогноз погоды на ближайшие дни

Еще немного дождей и солнце с теплом вернутся: прогноз погоды на ближайшие дни
05:41 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В Украине 8 апреля ожидаются дожди, после чего 9 и 10 апреля в стране начнет теплеть.

Об этом сообщили в УГМЦ.

Согласно данным синоптиков дождливо будет практически по всей территории страны, кроме центра и юга.

Температура на севере, в центре и западе будет от +7 до +9 градусов. На юге и востоке градусники покажут от +8 до +11 градусов.

В Киеве ожидается дождь, а температура будет на уровне +7 +9 градусов.

погода

Карта: УГМЦ

Уже 9 апреля в страну принесет потепление. Осадков не ожидается.

Так воздух прогреет до +11 +13 на юге, на север и западе будет +7 +9 градусов. В центре же и на востоке днем будет от +8 до +11 градусов.

В Киеве в пятницу погода будет солнечной и без осадков. Температура будет на уровне +7 +9 градусов.

9 апреля погода

Карта: УГМЦ

10 апреля в Украину принесет небольшое потепление. Осадков не ожидается.

Температура окружающей среды на севере и юге будет от +11 до +13 градусов. В центральных областях, а также восточных градусники покажут от +10 до +12 градусов. На западном направлении будет теплее всего, от +12 до +14 градусов.

В Киеве в субботу будет без осадков. Небо будет ясным, а температура будет от +11 до +13 градусов.

10 апреля погода

Карта: УГМЦ

Напомним, что ранее народный синоптик рассказал, какой погоды ждать в Украине в апреле.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Дождь, Прогноз погоды.
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