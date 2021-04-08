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Какой праздник 8 апреля: народные приметы и запреты

Какой праздник 8 апреля: народные приметы и запреты
00:04 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

На следующий день после праздника Благовещение совершается собор архангела Гавриила. Именно Гавриил сообщил Деве Марии благую весть о рождении Иисуса Христа. В народе этот день называли "Гавриил-благовест".

На фресках и иконах Гавриил изображается с большими крыльями за спиной; в руке у него райская ветвь (белая лилия), или зажженный фонарь.

Святой покровитель этого дня считается целителем от лихорадки. Считается, что молитва в этот день способна оградить не только от физических болезней, но и от душевных.  К архангелу обращались по разным поводам: и при болезни; в случае сглаза или наговора; с просьбой уберечь скот от всяких бед и даже, чтобы никто не мог взять спрятанный клад.

Также, в народе верили, что 8 апреля архангел Гавриил спускается на землю, чтобы исполнить желания людей.

В этот день женщины заканчивают последнюю пряжу. После Гавриила прясть нельзя было.

По народным приметам, если на Гавриила зазеленела черемуха, то можно сажать ранний картофель.

На этот день переносятся многие запреты и представления, связанные с Благовещением.

Что нельзя делать 8 апреля:

  • Запрещено надевать грязную или сильно поношенную одежду и обувь.

  • Девушкам в этот день настоятельно рекомендуется собрать волосы.

  • В этот день нельзя жадничать и выкидывать остатки еды.

  • Ни в коем случае нельзя обижать животных.

Народные приметы:

  • Какова погода 8 апреля, такова она будет 8 октября, и наоборот.

  • Белое, ясное солнце на заре означает, что снега больше не будет.

  • Если позеленела черемуха, то пришло время сажать ранний картофель.

  • Зацвела верба – пора выставлять пчел на пасеке.

  • Заморозки – к холодной и затяжной весне.

  • В какой стороне вечером звезды ярче, с той поутру придет ветер.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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