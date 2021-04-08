Какой праздник 8 апреля: народные приметы и запреты

На следующий день после праздника Благовещение совершается собор архангела Гавриила. Именно Гавриил сообщил Деве Марии благую весть о рождении Иисуса Христа. В народе этот день называли "Гавриил-благовест".

На фресках и иконах Гавриил изображается с большими крыльями за спиной; в руке у него райская ветвь (белая лилия), или зажженный фонарь.

Святой покровитель этого дня считается целителем от лихорадки. Считается, что молитва в этот день способна оградить не только от физических болезней, но и от душевных. К архангелу обращались по разным поводам: и при болезни; в случае сглаза или наговора; с просьбой уберечь скот от всяких бед и даже, чтобы никто не мог взять спрятанный клад.

Также, в народе верили, что 8 апреля архангел Гавриил спускается на землю, чтобы исполнить желания людей.

В этот день женщины заканчивают последнюю пряжу. После Гавриила прясть нельзя было.

По народным приметам, если на Гавриила зазеленела черемуха, то можно сажать ранний картофель.

На этот день переносятся многие запреты и представления, связанные с Благовещением.

Что нельзя делать 8 апреля:

Запрещено надевать грязную или сильно поношенную одежду и обувь.

Девушкам в этот день настоятельно рекомендуется собрать волосы.

В этот день нельзя жадничать и выкидывать остатки еды.

Ни в коем случае нельзя обижать животных.

Народные приметы: