Какой праздник 8 апреля: народные приметы и запреты

На следующий день после праздника Благовещение совершается собор архангела Гавриила. Именно Гавриил сообщил Деве Марии благую весть о рождении Иисуса Христа. В народе этот день называли "Гавриил-благовест".
На фресках и иконах Гавриил изображается с большими крыльями за спиной; в руке у него райская ветвь (белая лилия), или зажженный фонарь.
Святой покровитель этого дня считается целителем от лихорадки. Считается, что молитва в этот день способна оградить не только от физических болезней, но и от душевных. К архангелу обращались по разным поводам: и при болезни; в случае сглаза или наговора; с просьбой уберечь скот от всяких бед и даже, чтобы никто не мог взять спрятанный клад.
Также, в народе верили, что 8 апреля архангел Гавриил спускается на землю, чтобы исполнить желания людей.
В этот день женщины заканчивают последнюю пряжу. После Гавриила прясть нельзя было.
По народным приметам, если на Гавриила зазеленела черемуха, то можно сажать ранний картофель.
На этот день переносятся многие запреты и представления, связанные с Благовещением.
Что нельзя делать 8 апреля:
Запрещено надевать грязную или сильно поношенную одежду и обувь.
Девушкам в этот день настоятельно рекомендуется собрать волосы.
В этот день нельзя жадничать и выкидывать остатки еды.
Ни в коем случае нельзя обижать животных.
Народные приметы:
Какова погода 8 апреля, такова она будет 8 октября, и наоборот.
Белое, ясное солнце на заре означает, что снега больше не будет.
Если позеленела черемуха, то пришло время сажать ранний картофель.
Зацвела верба – пора выставлять пчел на пасеке.
Заморозки – к холодной и затяжной весне.
В какой стороне вечером звезды ярче, с той поутру придет ветер.