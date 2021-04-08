Местами потеплеет до 18 градусов: синоптик дала прогноз погоды в Украине до конца недели

В пятницу в Украину принесет тепло, в большинстве областей погода будет солнечной и без осадков.
Об этом говорилось в прогнозе Натальи Диденко.
Согласно ее прогнозу антициклон Пегги принесет в страну сухую солнечную погоду. В то же время в Приазовье в ночь на 9 апреля возможен небольшой дождь.
9 апреля в большинстве регионов страны градусники покажут температуру от +7 до +11 градусов.
Карта: УГМЦ
На выходных же в Украине потеплеет до +12 +18 градусов.
В Киеве же в пятницу погода будет сухой и теплой. Воздух нагреется до 10 градусов.
Карта: УГМЦ
На выходных же в столице страны тепла только прибавится и температура будет от +13 до +17 градусов.
Карта: УГМЦ
Напомним, что ранее в УГМЦ рассказали, какой погодой удивит украинцев 9 и 10 апреля.