Какой праздник 9 апреля: народные приметы и запреты

9 апреля почитают память святой Матроны Солунской, которая жила в 3 - 4 столетиях. В народе этот день называли - Матрена Полурепница, Матрена настовица.

Святая Матрона была рабыней супруги одного из военачальников Солуни - Павтилы. Та яростно заставляла свою рабыню отречься от веры во Христа, нещадно над ней издеваясь: морила голодом, избивала и унижала. Однажды, застав Матронц за молитвой, Павтила приказала забить девушку до смерти, а после ее тело сбросили с городской стены. Верующие христиане похоронили тело Матроны неподалеку от церкви.

В этот день женщины всех возрастов возносили молитвы святой мученице Матроне, прося ее о заступничестве и помощи в работе по дому. Чтобы в доме все было хорошо, а работа спорилась, обязательно шли в храм и ставили святой Матроне свечку.

В этот день также полагалось пересмотреть запасы продуктов, которые остались с зимы. Выбрасывали испорченное. Также, люди в этот день перебирали репу, чтобы отобрать мелкие корнеплоды на семена.

Что нельзя делать:

Нельзя ссориться в этот день, иначе потом не удастся помириться.

Не рекомендуется делать косметические процедуры и вообще серьезно вмешиваться в свою внешность.

Нельзя встряхивать одеяла и менять постельное белье.

Беременным запрещено выходить из дома.

Народные приметы: