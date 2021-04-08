В Украине изменили правила пересечения границы во время эпидемии COVID-19: что важно знать о сдаче ПЦР-теста

Кабинет министров внес изменения в правила пересечения украинской границы для граждан других государств и Украины, желающих посетить нашу страну. Теперь украинцы должны будут сдать ПЦР-тест на коронавирус за 72 часа до приезда, а не 48 часов, как было ранее.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По информации ведомства, на самоизоляцию не будут отправляться такие категории людей:

Дети в возрасте до 12 лет;

Водители и члены экипажей грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад; лица, осуществляющие перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

Люди, имеющие справку о негативных результатах теста на COVID, сделанного за 72 часа до прибытия.

Ранее украинцы имели право сделать тест всего за двое суток до приезда. Кроме того, иностранцы по прибытию должны иметь при себе страховой полис, выданной компанией, имеющей регистрацию в Украине.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о запрете на въезд в Украину без отрицательного теста на коронавирус.