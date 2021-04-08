Скачать
Четверг, 08.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Зеленский приехал с Ермаком на Донбасс: первое фото и детали
Зеленский приехал с Ермаком на Донбасс: первое фото и детали
Снайпер попал прямо в голову: названо имя бойца ВСУ, погибшего утром на Донбассе
Снайпер попал прямо в голову: названо имя бойца ВСУ, погибшего утром на Донбассе
Путин выходит из себя, но удар по Украине может уничтожить его империю, – экс-разведчик Рымарук
Путин выходит из себя, но удар по Украине может уничтожить его империю, – экс-разведчик Рымарук
"Придворный певец" Путина насмешил сеть стихами о "ДНР"
"Придворный певец" Путина насмешил сеть стихами о "ДНР"

В Украине изменили правила пересечения границы во время эпидемии COVID-19: что важно знать о сдаче ПЦР-теста

В Украине изменили правила пересечения границы во время эпидемии COVID-19: что важно знать о сдаче ПЦР-теста
16:26 Сегодня Телеграф

Кабинет министров внес изменения в правила пересечения украинской границы для граждан других государств и Украины, желающих посетить нашу страну. Теперь украинцы должны будут сдать  ПЦР-тест на коронавирус за 72 часа до приезда, а не 48 часов, как было ранее.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По информации ведомства, на самоизоляцию не будут отправляться такие категории людей:

  • Дети в возрасте до 12 лет;
  • Водители и члены экипажей грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад; лица, осуществляющие перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
  • Люди, имеющие справку о негативных результатах теста на COVID, сделанного за 72 часа до прибытия.

Ранее украинцы имели право сделать тест всего за двое суток до приезда. Кроме того, иностранцы по прибытию должны иметь при себе страховой полис, выданной компанией, имеющей регистрацию в Украине.

Напомним,  ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о запрете на въезд в Украину без отрицательного теста на коронавирус.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 307

Все по теме:

Кабмин, Иностранцы, Тест, Коронавирус, Въезд в Украину, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Днем ангела, Алла и Лариса! Красивые открытки и картинки для поздравления на именины
02 Путина вывели из себя: стало известно, как Байден причастен к обострению на Донбассе
03 Путин выходит из себя, но удар по Украине может уничтожить его империю, – экс-разведчик Рымарук
04 Еще одна "черная" пятница? Всплыли детали нового заседания СНБО 9 апреля
05 Зеленский собрался на Донбасс: первые детали поездки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Шоколадные реки!&quot; Грязная вода из-под кранов в Крыму насмешила сеть (видео)
"Шоколадные реки!" Грязная вода из-под кранов в Крыму насмешила сеть (видео)
Нардепы оспаривают в КСУ решения Зеленского по Тупицкому: подробности
Нардепы оспаривают в КСУ решения Зеленского по Тупицкому: подробности
Россия разбила военные лагеря под Воронежем: один из них сняли на фото и со спутника
Россия разбила военные лагеря под Воронежем: один из них сняли на фото и со спутника
&quot;На всю ж**у&quot;: Гордон потроллил топ-пропагандиста Путина своим портретом
"На всю ж**у": Гордон потроллил топ-пропагандиста Путина своим портретом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь