В Украине изменили правила пересечения границы во время эпидемии COVID-19: что важно знать о сдаче ПЦР-теста

Кабинет министров внес изменения в правила пересечения украинской границы для граждан других государств и Украины, желающих посетить нашу страну. Теперь украинцы должны будут сдать ПЦР-тест на коронавирус за 72 часа до приезда, а не 48 часов, как было ранее.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По информации ведомства, на самоизоляцию не будут отправляться такие категории людей:
Ранее украинцы имели право сделать тест всего за двое суток до приезда. Кроме того, иностранцы по прибытию должны иметь при себе страховой полис, выданной компанией, имеющей регистрацию в Украине.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о запрете на въезд в Украину без отрицательного теста на коронавирус.