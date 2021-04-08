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Помыл окна в поезде "Укрзализныци": появились данные о ставшем звездой соцсетей датчанине

Помыл окна в поезде "Укрзализныци": появились данные о ставшем звездой соцсетей датчанине
Обновлено 18:39 Сегодня Телеграф фото: ВВС

Датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен (Johannes Wamberg Andersen), ехавший в пассажирском поезде "Измаил – Киев", который сам помыл окно в купе, будучи журналистом, он организовал маленький бизнес в Украине.

Об этом сообщает ВВС.

Сам иностранец много лет живет и работает в Украине и даже уже успел открыть с женой небольшой бизнес датских фрикаделек.

Андерсен говорит, что долго пытался достучаться до чиновников на разных уровнях относительно реформ на "Укрзализныце", но безрезультатно, поэтому пришлось помыть окна в вагоне.

Йоханнес Андерсен давно занимается темой железной дороги - писал о ней, а также основал центр железнодорожных инициатив.

"Я активист, если хотите. Давно пытался продвигать тему, что в Украине есть большой потенциал, чтобы за относительно небольшие деньги улучшить свою железную дорогу", - рассказал он.

После "демарша" с мытьем окон, датчанина пригласили в депо "Укрзализныци", чтобы показать, как убирают вагоны на предприятии.

Как сообщал "Телеграф", ранее пьяные военнослужащие устроили стрельбу в поезде "Киев - Константиновка" и задержали его на 6 часов. Позже в полиции Харьковской области позже уточнили, что дебош в поезде устроили не военнослужащие ВСУ, а  работники фельдъегерской службы Госспецсвязи.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Укрзализныця, Курьезы, Йоханнес Вамберг Андерсен.
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