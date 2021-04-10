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Надежды на тепло мало: синоптик огорчила прогнозом погоды на Пасху

Надежды на тепло мало: синоптик огорчила прогнозом погоды на Пасху
09:43 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

С 11 апреля холодный фронт унесет с Украины и ему на смену прийдет теплая воздушная масса и температура начнет расти. В то же время возможны дожди и сильный ветер. Температура +15 градусов сперва ожидается на востоке страны, а уже к 12 апреля она распространится по всей Украине.

Об этом сообщила завотдела климатических исследований и прогнозов гидрометеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова.

Согласно ее прогнозу погода будет неустойчивой, могут быть как волны холода, так и тепла в апреле и мае. Погода может меняться каждый 4-5 дней.

Зима уже кончилась, но неустойчивость весны не позволяет это почувствовать должным образом.

Стоит дождаться 15 апреля, после чего погода станет теплее и можно будет определить погоду в мае. Майские дни будут такими же теплыми как и в апреле.

При этом на Пасху погода вряд ли будет теплой, поскольку очередной прохладный период начнется в конце апреля.

По прогнозу синоптика вся неделя до Пасхи будет с осадками, но прогноз имеет неточность в 2 дня.

Но уже после Пасхи погода будет радовать весенним теплом, но май будет относительно прохладным.

Напомним, что ранее синоптик озвучила прогноз погоды в Украине до конца недели.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Прогноз погоды, Пасха.
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