Когда Вербное воскресенье отмечается в 2021 году, традиции и обычаи праздника

25 апреля православная церковь отмечает один великих двунадесятых праздников, который посвящен появлению Иисуса Христа в Иерусалиме накануне Его смерти - Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим. Своей важностью праздник уступает только Пасхе.

Дата Вербного воскресенья каждый год меняется в зависимости от дня празднования Пасхи и отмечается каждое шестое воскресенье Великого поста. В 2021 году праздник припадает на 25 апреля.

Так, как Вербное воскресенье это праздник, ассоциирующийся с наступлением весны, то в этот день принято посещать богослужения и освящать в храмах вербные или ивовые ветви, ведь это первое растение, которое расцветает весной. Другая традиция была связана с поеданием вербовых почек — люди верили, что это защитит от болезней горла и зубов.

Празднование Вербного воскресенья начинается в субботу вечером.

Что категорически нельзя делать в Вербное воскресенье:

В этот день запрещено выполнять работу по дому: убирать, стирать, мыть посуду.

В Вербное воскресенье нельзя ругаться и обижаться.

Нежелательно готовить горячие блюда.

Не рекомендуется шить, вязать, вышивать, а также расчесывать голову.

Не разрешается заниматься тяжелым физическим трудом: колоть дрова, работать на огороде.

Лучше воздержаться от просмотра телевизора, компьютерных игр, шумных застолий.

Что можно делать 25 апреля:

Традиционно в этот день можно полакомиться вкусными блюдами, и порадовать малышей сладостями.

В этот день можно кушать рыбу и выпить немного красного вина.

В Вербное воскресенье принято похлопывать маленьких деток пучками вербы, которые были освящены в храме, чтобы те не болели в течение года и росли здоровыми.

После службы люди приносят освященные веточки домой, кладут их возле икон и хранят в этом месте в течение года.

Ранее, "Телеграф" писал, какие еще пасхальные праздники есть в апреле 2021 года. Чтобы не упустить ни одну важную дату, мы составили для Вас календарь церковных праздников.