Дожди, а местами и снег: чего ждать от погоды в Украине на этой неделе

В Украину после холодного марта наконец пришла настоящая весна, однако радоваться рановато.

Согласно прогнозу Украгидрометцентра, в понедельник на Западе страны будет в основном ясная теплая погода, а вот на Востоке возможны небольшие дожди. Температура воздуха прогреется до +17...+20 градусов, чуть холоднее будет в Центральных и Южных регионах +13...+15.

Во вторник, 13 апреля, на большей части территории Украины сохранится сухая погода, лишь жителям Винницкой и Житомирской областей стоит быть готовыми к дождям.

В среду на Западе Украины ожидаются сильные дожди и даже мокрый снег.

15 апреля дождливая и пасмурная погода ожидается на всей территории Украины, кроме Восточных областей. Туда дожди доберутся лишь в пятницу, 16 апреля.

В целом конец недели обещает быть дождливым, на Западе страны температура воздуха снова упадет ниже +10, на Востоке будет теплее - +13...+18 градусов.

Как сообщалось ранее, погодные качели из-за неустойчивой весны ожидаются в Украине и в мае.