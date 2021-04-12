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Дожди, а местами и снег: чего ждать от погоды в Украине на этой неделе

Дожди, а местами и снег: чего ждать от погоды в Украине на этой неделе
06:18 Сегодня Телеграф

В Украину после холодного марта наконец пришла настоящая весна, однако радоваться рановато. 

Согласно прогнозу Украгидрометцентра, в понедельник на Западе страны будет в основном ясная теплая погода, а вот на Востоке возможны небольшие дожди.  Температура воздуха прогреется до +17...+20 градусов, чуть холоднее будет в Центральных и Южных регионах +13...+15. 

Погода в Украине 12 апреля

Во вторник, 13 апреля, на большей части территории Украины сохранится сухая погода, лишь жителям Винницкой и Житомирской областей стоит быть готовыми к дождям.

Погода в Украине 13 апреля

В среду на Западе Украины ожидаются сильные дожди и даже мокрый снег. 

Погода в Украине 14 апреля

15 апреля дождливая и пасмурная погода ожидается на всей территории Украины, кроме Восточных областей. Туда дожди доберутся лишь в пятницу, 16 апреля. 

Погода в Украине 15 апреля

В целом конец недели обещает быть дождливым, на Западе страны температура воздуха снова упадет ниже +10, на Востоке будет теплее - +13...+18 градусов. 

Погода в Украине 16 апреля

Как сообщалось ранее, погодные качели из-за неустойчивой весны ожидаются в Украине и в мае.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Прогноз погоды.
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