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Какой праздник 12 апреля: народные приметы и запреты

Какой праздник 12 апреля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com'12

В православии 12 апреля почитают преподобного Иоанна Лествичника, который жил в VI веке.

Иоанн - христианский богослов и философ, игумен Синайского монастыря. Еще в юности он принял иночество, и после 19 лет послушания ушел в пустынное место, находящееся у горы Синай, где провел 40 лет в подвигах безмолвия, молитв и поста. Управляя Синайским монастырем, Иоанн написал своё знаменитое сочинение, которое для многих стало руководством к иноческой жизни. 

В этот день многие люди боялись ходить по двору. Говорили, что домовой "бесится" и не узнает своих домашних, а потому может причинить им вред. 

В день Иоанна Лествичника крестьяне кланялись Лествичнику, чтобы на землю сошли небесные дожди, а зеленые ростки скорее поднимались ввысь.

Запреты 12 апреля:

В этот день нельзя нести домой ненужные вещи (вроде листовок, бесплатных газет или бесполезных покупок).

В то же время не стоит 12 апреля устраивать генеральную уборку. Особенно это касается метущих движений.

Если в этот понедельник надеть тёмную одежду, можно поставить крест на всех своих начинаниях.

Не стоит в этот день играть свадьбу.

Народные приметы:

Одуванчики цветут – лето будет коротким

Птицы сооружают гнезда на южной стороне деревьев или домов – жди прохладного лета

Много дождей в апреле – летом можно будет собрать много грибов

Пчелы начали вылетать из ульев – весна наступила, и погода в это время будет теплой

Листья на березе появились раньше, чем на ольхе – летом почти не будет дождей

Гуси летят высоко – будет много дождей весной и летом.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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