В Украине снизилось число заболевших "короной": данные на 12 апреля

В украинских местах для тестирования за прошлые сутки зарегистрировали 7 856 человек с коронавирусом.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
В сравнении с прошлыми днями, в Украине снижается суточное число заболевших.
Согласно данным Минздрава в стране за сутки:
С момента же первого ковид-зараженного в Украине болезнь подхватили 1 861 105 человек, вылечились от болезни только 1 416 215 пациентов, скончались 37 301 украинцев.
В последние 24 часа самые высокие показатели заболевших:
Со старта вакцинации в стране привились 378 266 украинцев.
Напомним, что ранее главный санврач Украины рассказал, как за 3 недели можно побороть пандемию "короны" в мире.