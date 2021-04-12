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Понедельник, 12.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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В Украине снизилось число заболевших "короной": данные на 12 апреля

В Украине снизилось число заболевших "короной": данные на 12 апреля
08:21 Сегодня Телеграф

В украинских местах для тестирования за прошлые сутки зарегистрировали 7 856 человек с коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В сравнении с прошлыми днями, в Украине снижается суточное число заболевших.

корона

Согласно данным Минздрава в стране за сутки:

  • в больницу попали 2770 украинцев,
  • 287 граждан скончались,
  • 5355 человек побороли болезнь,
  • 20831 человек прошли ПЦР-тестирование.

С момента же первого ковид-зараженного в Украине болезнь подхватили 1 861 105 человек, вылечились от болезни только 1 416 215 пациентов, скончались 37 301 украинцев.

В последние 24 часа самые высокие показатели заболевших:

  • 1112 на Днепропетровщине,
  • на Харьковщине 595 жителей заболели,
  • 590 украинцев подхватили корону на Львовщине,
  • в Киеве 537 граждан заразились,
  • 477 человек с коронавирусом обнаружили на Киевщине.

Со старта вакцинации в стране привились 378 266 украинцев.

Напомним, что ранее главный санврач Украины рассказал, как за 3 недели можно побороть пандемию "короны" в мире.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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