В Украине снизилось число заболевших "короной": данные на 12 апреля

В украинских местах для тестирования за прошлые сутки зарегистрировали 7 856 человек с коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В сравнении с прошлыми днями, в Украине снижается суточное число заболевших.

Согласно данным Минздрава в стране за сутки:

в больницу попали 2770 украинцев,

287 граждан скончались,

5355 человек побороли болезнь,

20831 человек прошли ПЦР-тестирование.

С момента же первого ковид-зараженного в Украине болезнь подхватили 1 861 105 человек, вылечились от болезни только 1 416 215 пациентов, скончались 37 301 украинцев.

В последние 24 часа самые высокие показатели заболевших:

1112 на Днепропетровщине,

на Харьковщине 595 жителей заболели,

590 украинцев подхватили корону на Львовщине,

в Киеве 537 граждан заразились,

477 человек с коронавирусом обнаружили на Киевщине.

Со старта вакцинации в стране привились 378 266 украинцев.

Напомним, что ранее главный санврач Украины рассказал, как за 3 недели можно побороть пандемию "короны" в мире.