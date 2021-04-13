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Какой праздник 13 апреля: народные приметы и запреты

Какой праздник 13 апреля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

В православии 13 апреля почитают преподобного Ипатия Чудотворца, игумена Руфианского. В народе праздник называют Огнище.

Ипатий Чудотворец при жизни мог творить чудеса и исцелять любые раны. Житие и народные рассказы особое внимание обращали на то, что благодаря молитвам Ипатия Чудотворца многие бесплодные женщины смогли забеременеть. Беременные женщины и кормящие молодые мамы сегодня молятся Ипатию Чудотворцу о легкой беременности, успешных и быстрых родах, о хорошей лактации, о здоровье своего малыша, чтобы он был счастливым и крепким.

В 13-й апрельский день было принято сжигать всякую рухлядь, дабы обезопасить дом от пожаров.

День называется Огнищем, потому что сегодня женщины огнем очищают дом и членов семьи от всего дурного. Приметы на 13 апреля говорят, что если пройти по дому с горящей свечкой, то жилище очистится от порчи, наветов, клеветы, негатива и нищеты. 

Запреты 13 апреля: 

  • Нельзя обижать женщин.

  • Женщинам нельзя работать.

  • Женщинам нельзя желать кому-то зла, а то все сбудется, но вернется сторицей.

  • Супругам не рекомендуется спать в разных постелях и укрываться разными одеялами.

  • Не стоит 13 апреля шить или вязать.

  • В этот день никому нельзя позволять целовать своего малыша, особенно если ему не исполнилось 7 лет.

  • Запрещено 13 апреля оставлять полы в доме грязными.

Народные приметы:

  • Если у клена и березы выделялся сок – значит, потеплеет.

  • Если прилетевшие с юга птицы долгое время не щебетали – значит, холода еще продержатся.

  • Перелетные птицы стаями слетаются – весна будет дружной.

  • Чем облака прозрачнее, тем тише погода, но возможен и дождь.

  • Если березовый сок невкусный – урожай хлеба будет хороший.

  • Если светло и солнечно – грядет теплое лето.

  • Если с утра был дождик – лето обещало быть мокрым.

  • Вода, пенясь, течет – жди дождя.

  • Дым из трубы коромыслом – потеплеет.

  • Утренний туман облачками стелется – быть дождю, падает на землю – будет сухая погода.

  • Ветер утихает, и видимость улучшается – будут заморозки.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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