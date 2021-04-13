Какой праздник 13 апреля: народные приметы и запреты

В православии 13 апреля почитают преподобного Ипатия Чудотворца, игумена Руфианского. В народе праздник называют Огнище.

Ипатий Чудотворец при жизни мог творить чудеса и исцелять любые раны. Житие и народные рассказы особое внимание обращали на то, что благодаря молитвам Ипатия Чудотворца многие бесплодные женщины смогли забеременеть. Беременные женщины и кормящие молодые мамы сегодня молятся Ипатию Чудотворцу о легкой беременности, успешных и быстрых родах, о хорошей лактации, о здоровье своего малыша, чтобы он был счастливым и крепким.

В 13-й апрельский день было принято сжигать всякую рухлядь, дабы обезопасить дом от пожаров.

День называется Огнищем, потому что сегодня женщины огнем очищают дом и членов семьи от всего дурного. Приметы на 13 апреля говорят, что если пройти по дому с горящей свечкой, то жилище очистится от порчи, наветов, клеветы, негатива и нищеты.

Запреты 13 апреля:

Нельзя обижать женщин.

Женщинам нельзя работать.

Женщинам нельзя желать кому-то зла, а то все сбудется, но вернется сторицей.

Супругам не рекомендуется спать в разных постелях и укрываться разными одеялами.

Не стоит 13 апреля шить или вязать.

В этот день никому нельзя позволять целовать своего малыша, особенно если ему не исполнилось 7 лет.

Запрещено 13 апреля оставлять полы в доме грязными.

Народные приметы: