Какой праздник 13 апреля: народные приметы и запреты

В православии 13 апреля почитают преподобного Ипатия Чудотворца, игумена Руфианского. В народе праздник называют Огнище.
Ипатий Чудотворец при жизни мог творить чудеса и исцелять любые раны. Житие и народные рассказы особое внимание обращали на то, что благодаря молитвам Ипатия Чудотворца многие бесплодные женщины смогли забеременеть. Беременные женщины и кормящие молодые мамы сегодня молятся Ипатию Чудотворцу о легкой беременности, успешных и быстрых родах, о хорошей лактации, о здоровье своего малыша, чтобы он был счастливым и крепким.
В 13-й апрельский день было принято сжигать всякую рухлядь, дабы обезопасить дом от пожаров.
День называется Огнищем, потому что сегодня женщины огнем очищают дом и членов семьи от всего дурного. Приметы на 13 апреля говорят, что если пройти по дому с горящей свечкой, то жилище очистится от порчи, наветов, клеветы, негатива и нищеты.
Запреты 13 апреля:
Нельзя обижать женщин.
Женщинам нельзя работать.
Женщинам нельзя желать кому-то зла, а то все сбудется, но вернется сторицей.
Супругам не рекомендуется спать в разных постелях и укрываться разными одеялами.
Не стоит 13 апреля шить или вязать.
В этот день никому нельзя позволять целовать своего малыша, особенно если ему не исполнилось 7 лет.
Запрещено 13 апреля оставлять полы в доме грязными.
Народные приметы:
Если у клена и березы выделялся сок – значит, потеплеет.
Если прилетевшие с юга птицы долгое время не щебетали – значит, холода еще продержатся.
Перелетные птицы стаями слетаются – весна будет дружной.
Чем облака прозрачнее, тем тише погода, но возможен и дождь.
Если березовый сок невкусный – урожай хлеба будет хороший.
Если светло и солнечно – грядет теплое лето.
Если с утра был дождик – лето обещало быть мокрым.
Вода, пенясь, течет – жди дождя.
Дым из трубы коромыслом – потеплеет.
Утренний туман облачками стелется – быть дождю, падает на землю – будет сухая погода.
Ветер утихает, и видимость улучшается – будут заморозки.