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Готовимся к празднику: во сколько обойдется украинцам "пасхальная корзина" (инфографика)

Готовимся к празднику: во сколько обойдется украинцам "пасхальная корзина" (инфографика)
06:31 Сегодня Телеграф

В этом году христиане восточного обряда будут отмечать Пасху 2 мая. 

Пока неизвестно в каком формате в Украине будут проводить празднования. В прошлом году из-за начала пандемии COVID-19 посещение церквей было ограничено, а поскольку мир еще продолжает находиться под гнетом вируса, то не исключено, что, из карантинных соображений, подобные ограничения будут действовать и в этом году. 

Вместе с тем, "Телеграф" решил узнать, сколько будет стоить традиционная пасхальная корзина в 2021 году. 

В этом году паска украинцам обойдется дешевле, чем в прошлом. Помимо того, наблюдается сильное снижение цен на яблоки и помидоры.

В противовес этому, повышение цен затронуло все мясные и молочные продукты. Тот же твердый сыр за год прибавил в цене целых 78,7%.

Стоимость продуктов на Пасху

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать поделки на Пасху, которые точно привлекут внимание и заставят гостей оценить вашу изобретательность.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 133

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Цены, Еда, Праздники, Пасха.
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