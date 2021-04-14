Готовимся к празднику: во сколько обойдется украинцам "пасхальная корзина" (инфографика)

В этом году христиане восточного обряда будут отмечать Пасху 2 мая.

Пока неизвестно в каком формате в Украине будут проводить празднования. В прошлом году из-за начала пандемии COVID-19 посещение церквей было ограничено, а поскольку мир еще продолжает находиться под гнетом вируса, то не исключено, что, из карантинных соображений, подобные ограничения будут действовать и в этом году.

Вместе с тем, "Телеграф" решил узнать, сколько будет стоить традиционная пасхальная корзина в 2021 году.

В этом году паска украинцам обойдется дешевле, чем в прошлом. Помимо того, наблюдается сильное снижение цен на яблоки и помидоры.

В противовес этому, повышение цен затронуло все мясные и молочные продукты. Тот же твердый сыр за год прибавил в цене целых 78,7%.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать поделки на Пасху, которые точно привлекут внимание и заставят гостей оценить вашу изобретательность.