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Какой праздник 14 апреля: народные приметы и запреты

Какой праздник 14 апреля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

14 апреля принято называть днем Марьи. Православная церковь чтит память святой Марии Египетской, которая считается помощницей в покаянии грехов и получении истинного прощения у Господа.

Преподобная Мария Египетская на протяжении 17 лет предавалась распутной жизни и жила в грехах. Но Божий Промысел помог ей избавиться от рабства греха и наставил на путь истинный. Девушка вместе с паломников отправилась в Иерусалим. Когда она подошла к храму Воздвиженье Креста Господня она не смогла войти внутрь.

В ужасе и испытывая глубокое раскаяние, Мария стала молить Господа простить её, пообещав, что полностью изменит свою жизнь. Преподобная Мария, желая перед Богом искупить содеянное ею, удалилась в иорданскую пустыню, где почти 50 лет провела в иноческих подвигах.

Святая Мария (Марья) Египетская является покровительницей женщин, жен и семейного очага. Поэтому в этот день святой молятся о благополучии, покровительстве и чтобы брак был счастливым. Также у нее просили защиты от порчи и сглаза. 

Чтобы людям уютно жилось в доме, 14 апреля принято оставлять для домового угощение: молоко, налитое в блюдце, или кашу. 

Время считалось неподходящим для рыбной ловли и походов в лес.

Запреты 14 апреля: 

  • Нельзя ругаться с семьей.

  • В эту среду запрещено нарезать хлеб - только ломать.

  • Не следует 14 апреля возиться с мукой.

  • Запрещено оставлять вход в дом грязным.

  • Нельзя в этот день отправляться в путешествие в одиночку.

  • Нужно постараться в этот день не пересаливать пищу.

  • Нельзя проводить день вдали от семьи.

  • Нельзя ссориться, браниться, ругаться, сквернословить и клеветать.

Народные приметы:

  • Если ночью на небе ни звезды, значит, будет сильное потепление.

  • Слышно гром без дождя и молний, значит, будет в ближайшие дни очень хорошая погода.

  • Если разливалось в Марьин день много воды, то стоило готовиться к хорошему сенокосу и разнотравью.

  • Гроза в конце второй недели апреля считалась неблагоприятным знаком: лето предстояло засушливое.

  • Если глухие раскаты грома стали слышны только к вечеру 14 апреля, то ожидали погоду солнечную и теплую на ближайшие дни.

  • Молнии, сверкающие без раскатов грома, обещали жаркое и сухое лето.

  • Синие облака, плывущие по небу, обещали теплую, но влажную погоду.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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