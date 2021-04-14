Какой праздник 14 апреля: народные приметы и запреты

14 апреля принято называть днем Марьи. Православная церковь чтит память святой Марии Египетской, которая считается помощницей в покаянии грехов и получении истинного прощения у Господа.

Преподобная Мария Египетская на протяжении 17 лет предавалась распутной жизни и жила в грехах. Но Божий Промысел помог ей избавиться от рабства греха и наставил на путь истинный. Девушка вместе с паломников отправилась в Иерусалим. Когда она подошла к храму Воздвиженье Креста Господня она не смогла войти внутрь.

В ужасе и испытывая глубокое раскаяние, Мария стала молить Господа простить её, пообещав, что полностью изменит свою жизнь. Преподобная Мария, желая перед Богом искупить содеянное ею, удалилась в иорданскую пустыню, где почти 50 лет провела в иноческих подвигах.

Святая Мария (Марья) Египетская является покровительницей женщин, жен и семейного очага. Поэтому в этот день святой молятся о благополучии, покровительстве и чтобы брак был счастливым. Также у нее просили защиты от порчи и сглаза.

Чтобы людям уютно жилось в доме, 14 апреля принято оставлять для домового угощение: молоко, налитое в блюдце, или кашу.

Время считалось неподходящим для рыбной ловли и походов в лес.

Запреты 14 апреля:

Нельзя ругаться с семьей.

В эту среду запрещено нарезать хлеб - только ломать.

Не следует 14 апреля возиться с мукой.

Запрещено оставлять вход в дом грязным.

Нельзя в этот день отправляться в путешествие в одиночку.

Нужно постараться в этот день не пересаливать пищу.

Нельзя проводить день вдали от семьи.

Нельзя ссориться, браниться, ругаться, сквернословить и клеветать.

Народные приметы: