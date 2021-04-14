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Среда, 14.04.2021
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В Никополе убили известного волонтера: близкие рассказали, каким она была человеком
В Никополе убили известного волонтера: близкие рассказали, каким она была человеком
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В Никополе убили известного волонтера: близкие рассказали, каким она была человеком

В Никополе убили известного волонтера: близкие рассказали, каким она была человеком
07:01 Сегодня Телеграф

Трагедия в Никополе случилась под утро понедельника, 12 апреля. В дежурную часть Никопольского райуправления полиции поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что в травматологическое отделение с телесными повреждениями из здания по улице Электрометаллургов доставили 51-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась, не приходя в сознание.

- По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 25-летнего местного жителя, - сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области. - По данному факту следователем открыто два уголовных производства: по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и ч.4 ст. 187 (разбой). Продолжаются следственные действия.

Подробностей скупой официальной сводке добавил сайт газеты «Никопольская правда». Как стало известно журналистам из своих источников, в помещении на улице Электрометаллургов располагался подпольный игровой клуб. И, якобы, охранник заведения напал на коллегу-администратора, жестоко избил и изнасиловал ее, а также забрал все деньги из кассы. Пытаясь скрыть следы преступления, молодой разбойник поджег помещение, но надышался угарного газа и сам не смог выбраться из игрового зала. Его возле дверей обнаружили сотрудники охранной фирмы, которые прибыли на сработку сигнализации.

В полиции пока деталей преступления не уточняют, ожидая результатов экспертиз.

Издание также сообщило, что погибшей оказалась известный в городе волонтер Анжела Мончинская, которая с самого начала войны вместе с единомышленниками ездила на фронт и помогала армии. За свою волонтерскую деятельность она награждена медалью «За верность украинскому народу».

Волонтер Анжела Мончинская на фронте

У женщины было огромное доброе сердце

"Телеграф" пообщался с теми, кто хорошо знал Анжелу Мончинскую.

В темное время хорошо видно светлых людей

- Могу сказать что это, в первую очередь, человек с большим сердцем, - говорит игумен, военный капеллан Меркурий Скороход. – Она была нашей прихожанкой, были знакомы и до войны, а с ее началом стали уже больше общаться. Всегда, начиная с 2014 года, пани Анжела жила Украиной, жила заботой о наших воинах. С тех пор как только начались боевые действия на востоке страны, она по несколько раз в месяц ездила на фронт, возила нашим хлопцам помощь. На базе  нашего храма организовала волонтерский центр, где объединила разных людей, независимо от политических и религиозных предпочтений, для того, чтобы держать оборону и все время помогала нашим воинам. И даже во время пандемии, когда, казалось бы, тема войны отошла на второй план, она нас всех вдохновляла, мотивировала. И все присоединялись к добрым делам: кто с ней маскировочные сетки плел, кто по селам собирал продукты, девчата жарили пирожки, детишки в школах рисунки для бойцов рисовали – все там крутилось вокруг нее. Она жила этим делом. И нам ее будет очень не хватать. Жаль, что иногда мы ценим людей, только когда их теряем. Кажется, что в этой жизни это будет постоянно и окружающие нас люди будут каждый день, а вот Господь показывает, что все это не так. Очень сложно подобрать успокаивающие слова для близких погибшей. И так Господь управил, что, там, где она бывала на передовой, смерть ее миновала, а тут внутренний враг напал и совершил злодеяние. Она приняла мученическую смерть...

Знаете, в темное время хорошо видно светлых людей. И про эту женщину можно так сказать. Царство Небесное и вечный покой подай ей, Господи!

 

Игумен Меркурий Скороход третий справа

"Попадали и под бомбежку, и под танковый обстрел"

- Я знаю Анжелу много-много лет, - рассказывает Сергей Горобченко, крестивший тогда вместе с Мончинской ребенка их общих друзей. - Раньше общались на днях рождениях, на каких-то иных мероприятиях. А в 2014 году, когда началась русско-украинская война, в горисполкоме были собрания, собирались там неравнодушные люди – те, которые хотели как-то помочь бойцам на Донбассе. Создали штаб помощи. Потом мы – она, ее муж, я и еще одна волонтер - выделились в отдельную ячейку, которая ездила в прифронтовые районы.

По словам никопольчанина, ездили примерно каждые две недели. На компьютерной фирме, которой руководил Горобченко, была "ГАЗель", которая в будни работала на фирму, а в пятницу вечером или ночью ее загружали всем, что удавалось собрать – подушки, матрасы, продукты, вода, металл, буржуйки и прочее. За это время собирались какие-то заказы от подразделений и медицинских пунктов.

- Все это мы везли и на Мариуполь, и в Сартану: помните, там была бомбежка, и мы как раз через неделю были там и все видели своими глазами. То ехали в сторону Северодонецка, Лисичанска, в Пески, в Артемовск (ныне Бахмут), когда на "передок", когда в госпиталь... В основном, конечно искали, где наши земляки служат, но заезжали и в другие подразделения, например, к пограничникам с Западной Украины. Также в детские дома в 2015-м заезжали.

Как правило, мы в субботу-воскресенье там были, ночевали где-то у ребят. Перед Новым годом ездили в костюмах, чтобы внести атмосферу праздника, поздравляли ребят. Есть много фотографий того периода с воспоминаниями.

 

Как собирали продукты, вещи и прочее? Что-то доставал Горобченко, общаясь с предпринимателями. А девчата были талантливые, кто-то замечательно пел, а Анжела чудесно танцевала восточные танцы, потому давали концерты. На все собранные деньги покупали одежду, материал, из которого шили балаклавы. Выступали в селах, заодно рассказывали о своей деятельности. И тогда люди откликались и несли, кто что мог для защитников. В поездках случались и опасные "приключения". "Попадали и под бомбежку, и под танковый обстрел, и заезжали куда не следует, было такое, что застревали в слякоть в опасных местах" – вспоминает собеседник. А рассказывая про характер Анжелы, говорит:

- Отчаянной ее не назовешь, она не лезла на рожон. С другой стороны, если надо было куда-то ехать, ее это не пугало. Она была здравомыслящей: надо, значит, надо. Ее муж Виталий всегда был за рулем. Если она была главной по деньгам, по их нахождению, то он был главным по машине. Эта семья всегда поддерживала моральный дух у окружающих.

Насколько известно Сергею Горобченко, Анжела долгое время работала медсестрой, а потом они с супругом Виталием занимались предпринимательством, у них был ларек с хозтоварами на рынке. Частично там, а частично на его фирме и аккумулировались продукты и вещи для отправки на Донбасс. Последние годы деятельность Сергея несколько изменилась и видеться с коллегой-волонтером он стал реже.

- Мы виделись время от времени – город-то небольшой – то в церкви новой, строящейся, то еще на каких-либо мероприятиях. А тут позвонил наш общий кум, спросил: "Ты слышал, что случилось?" Дело в том, что об убийстве оперативно написали соцсети, а я туда редко заглядываю... Очень жаль столь хорошего, энергичного и яркого человека. Знаю, что у нее остался взрослый сын.

Управлял Газелькой Виталий Мончинский - крайний справа

"Ты... БЫЛА"

Попрощаются с Анжелой Мончинской в среду, 14 апреля, в храме св. прав. Петра Калнишевского в честь погибших воинов АТО. А пока в соцсети ее друзья и знакомые пишут родным и близким женщины слова сочувствия, выражают надежду, что преступника сурово накажут, выставляют фотографии со свечой и вспоминают моменты, связывающие их с погибшей.

"Это правда, люди? Знала Анжелу лично, как клиентку, и помогала шить на АТО разгрузочные жилеты... Не верится...".

"Ты была солнышком: невероятно добрым и отзывчивым человеком, скромной и красивой женщиной, творческой и зажигательной личностью, а еще - патриотом своей страны! Ты с первых дней войны и до сих пор не прекращала свою волонтерскую деятельность, и осталась чуть ли не единственной из нас, кто собирал и возил помощь нашим защитникам... И они с нетерпением ждали каждого твоего приезда, а мы - твоих фотографий с передовой. Ты истощалась и напрягалась, но успевала все! Ты жила на полную! Ты была сильной, отважной и одновременно очень женственной! Ты была мамой и женой. Ты всегда успевала сказать слова благодарности своим помощникам - благотворителям. Ты была хорошей подругой. Ты ... БЫЛА".

"Она была среди первых волонтеров, с которым меня познакомила война! Светлая память!!! Навсегда в сердце!".

"Я сегодня была шокирована этим зверским убийством. Женщина, которая ездила в АТО, без устали работала для страны и обеспечения бойцов необходимым, погибла от рук существа... Царство Небесное".

"Печально, больно. Теряем лучших. Почему такая несправедливость? Вечная память женщине-герою, женщине-воину, женщине, которая является примером для всех нас. Вечная и светлая память. Соболезнования семье и близким".

 

А еще Анжела прекрасно танцевала восточные танцы

А некоторые из комментаторов удивляются, что в городе работало подпольное игровое заведение и об этом не знала полиция. Или знала, но закрывала глаза. Или, более того, "курировала" нелегальное заведение. А некоторые даже решили, что в одну ночь произошло два жестоких убийства женщин, потому что засомневались, что патриот Украины и волонтер стала бы работать в сомнительном заведении. Объяснений этому уже никто не узнает, видимо, так сложилась жизнь.

Зато о поездках Анжелы Мончинской на Донбасс можно узнать по ее же ярким и трогательным воспоминаниям, которые со слов волонтера 2 года назад записал Олег Ольгин. Рассказ под названием "Будь проклята эта война" он выложил на своей странице в Фейсбуке. Начинается он так:

"Дорога на фронт.

За окном  машины - привычный  пейзаж. Да и трасса узнаваема. Знакомые развилки, поселки, придорожные кафешки, указатели с названием населенных пунктов. И только молчаливо – серьезные блокпосты, нет-нет, да и напомнят. Мы едем на войну....

Газелька наша, идет степенно, не спеша, недовольно посапывая на подъеме. Оно и понятно. Машина перегружена. Виталий, наш водитель, внимательно следит за дорогой, Аркадий вторым водителем, отдыхает пока. Все-таки ребята, хоть и поочереди, а сутки за рулем... Аркадий с супругой своей, Леной Волошиной, нам давно помогают. Лена - учительница в Приднепровской школе. Аркадий тоже учитель, но сейчас больше с волонтерами, грузы на передовую отвозит. Ну а так, дом, хозяйство у них, везде успевают...

Интересно, а какая это по счету поездка! Девяностая, сто первая? Сколько их было за эти пять лет, вот таких поездок... А сколько еще будет?...".

Фото со страницы Анжелы Мончинской в Фейсбук

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Волонтеры, Никополь, Убийства, Анжела Мончинская.
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