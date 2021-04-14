Только на Херсонщине за сутки не зафиксировали ни единой смерти от коронавируса: что творится в других областях

Несмотря на высокое число заболевших "короной" в Украине, есть области с положительными показателями по смертности.

Об этом сообщает отчет СНБО за 14 апреля.

Больше всего пациентов, не сумевших побороть "корону" в таких областях:

в Киеве 47 человек,

в Одесской области 42 пациента,

на Киевщине 39 украинцев скончались,

коронавирус убил 35 жителей Львовщины,

30 человек не сумели побороть "корону" в Донецкой области.

Меньше всего умерших:

в Херсонской области ни один пациент не умер,

в Закарпатской области 1 человек погиб,

5 украинцев умерли на Луганщине,

в Черниговской области 7 человек скончались,

в Тернопольской области 9 жителей не сумели победить COVID.

Наивысший показатель выздоровевших в:

970 человек выздоровели на Харьковщине,

в Житомирской области 849 пациентов побороли болезнь,

847 жителей Хмельницкой области победили "корону",

806 украинцев выздоровели на Киевщине,

в Ивано-Франковской области 748 граждан вылечились.

Самое высокое число заболевших:

1457 человек заразились в Киеве,

1255 граждан подхватили "корону" на Харьковщине,

на Львовщине 963 украинца получили диагноз коронавирус,

906 жителей Одесской области заболели COVID,

на Полтавщине 900 людей пополнили число зараженных.

Напомним, что ранее исследователи установили взаимосвязь между вакциной от "короны" Oxford/AstraZeneca и тяжелыми тромботическими осложнениями.