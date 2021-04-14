Только на Херсонщине за сутки не зафиксировали ни единой смерти от коронавируса: что творится в других областях

Несмотря на высокое число заболевших "короной" в Украине, есть области с положительными показателями по смертности.
Об этом сообщает отчет СНБО за 14 апреля.
Больше всего пациентов, не сумевших побороть "корону" в таких областях:
- в Киеве 47 человек,
- в Одесской области 42 пациента,
- на Киевщине 39 украинцев скончались,
- коронавирус убил 35 жителей Львовщины,
- 30 человек не сумели побороть "корону" в Донецкой области.
Меньше всего умерших:
- в Херсонской области ни один пациент не умер,
- в Закарпатской области 1 человек погиб,
- 5 украинцев умерли на Луганщине,
- в Черниговской области 7 человек скончались,
- в Тернопольской области 9 жителей не сумели победить COVID.
Наивысший показатель выздоровевших в:
- 970 человек выздоровели на Харьковщине,
- в Житомирской области 849 пациентов побороли болезнь,
- 847 жителей Хмельницкой области победили "корону",
- 806 украинцев выздоровели на Киевщине,
- в Ивано-Франковской области 748 граждан вылечились.
Самое высокое число заболевших:
- 1457 человек заразились в Киеве,
- 1255 граждан подхватили "корону" на Харьковщине,
- на Львовщине 963 украинца получили диагноз коронавирус,
- 906 жителей Одесской области заболели COVID,
- на Полтавщине 900 людей пополнили число зараженных.
Напомним, что ранее исследователи установили взаимосвязь между вакциной от "короны" Oxford/AstraZeneca и тяжелыми тромботическими осложнениями.