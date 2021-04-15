Какой праздник 15 апреля: народные приметы и запреты

В четверг, 15 апреля, почитается память святого Тита Чудотворца. Также этот день называют "Тит Ледолом".

Тит жил в VIII-IX веках. В юном возрасте он ушел жить в киновию (христианская монашеская коммуна - ред.), где сначала был послушником, потом принял постриг. Позже Тит принял сан священника и всю жизнь руководил в Студийском монастыре. За добрые дела Господь удостоил святого даром чудотворения и исцеления.

Во время гонения на святые образы Тит был подвергнут мучениям, а потом - обезглавлен.

"Ледоломом" Тит назывался потому, что в этот день, обычно, вскрывались реки и озера. Даже существовала примета: если лед опускался на дно, тонул, то считалось, что впереди ждут нелегкие времена. Также, если лед все же не сходил к этому дню, то рыба в эту весну будет ловиться хуже.

Народные приметы 15 апреля

Лед тает и тонет на озерах - будет плохой сбор урожая в этом году.

Лед не ушел к 15 апреля - примета, которая говорит о том, что рыбалка будет неудачной.

Если голуби разворковались - близится тепло.

Родившиеся 15 апреля наделены красотой. Им понятен язык птиц. Носить им следует яшму или халцедон.

Что запрещено делать 15 апреля

В этот день нельзя лениться - можно упустить шанс подзаработать.

Запрещено думать о плохом, так как можно привлечь несчастье.

Нежелательно играть свадьбы.

Нельзя ругаться и ссориться в доме.

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