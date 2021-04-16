Легкие вещи еще подождут: синоптики дали прогноз погоды до конца недели

В пятницу, 16 апреля, В Украине будет холодна погода, причем местами со снегом, в частности, на западе.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Снег также может "зацепить" Винницкую, Житомирскую и Черкасскую области.

"На остальной территории Украины снега не будет, но будут дожди - циклон постарается. Температура воздуха ожидается +9…+13 градусов, в западной части +2…+9 градусов", - написала она.

По словам синоптика, в Киеве ожидаются дожди, но будет тепло – до +10 градусов.

В субботу, 17 апреля, по данным Укргидрометцентра, на большей части страны будет без осадков, но они не обойдут запад, Сумскую и Черниговскую области. На остальной территории – пасмурно. Температура воздуха ночью будет достигать от +2…+5 градусов тепла, днем – до +14.

В воскресенье, 18 апреля, будет еще теплее, но без дождей все-таки не обойдется. Циклон перейдет, помимо Сумской и Черниговской областей, еще и на Харьковскую и Полтавскую области.

Как сообщал "Телеграф", 14 апреля в Карпатах выпал снег.