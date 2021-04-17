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Какой праздник 17 апреля: народные приметы и запреты

Какой праздник 17 апреля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В субботу, 17 апреля, почитается память святого Иосифа Песнописца. С этого дня начинались журавлиные песни, что предвещало весну.

Иосиф Песнописец родился в 9 веке на Сицилии и с молодости был строгим аскетом. Жил в Солунском монастыре. Иосиф многие годы посвятил составлению богослужебных песнопений апостолу Варфоломею, Божией Матери и святым угодникам. Святой прожил долгую богоугодную жизнь.

Считалось, что в день Иосифа свой голос начинает подавать журавль и сверчок. Журавли всегда считались защитниками от недобрых сил, поэтому убийство птицы считалось тяжким грехом. Говорили 17 апреля так: "Первая ласточка - еще не весна, настоящую весну приносит на крыльях журавль".

Также в этот день выходили смотреть, как цветет ольха. Это дерево распускается весной одним из первых. Считалось, что ольха обладает невероятными целебными свойствами.

Народные приметы 17 апреля

  • Если восход золотисто-розовый, то погода в ближайшее время будет очень хорошей.

  • Береза распустилась раньше ольхи - примета, которая гласит о том, что лето будет засушливым, и наоборот.

  • Дождь пошел - значит, вся весна будет ненастной, с большим количеством осадков.

  • Родившиеся 17 апреля отличаются красотой. Носить им следует рубин.

Что запрещено делать 17 апреля

  • Нежелательно делать предложения руки и сердца - брак будет неудачным.

  • Не стоит надевать красное - начнутся проблемы на любовном фронте.

  • Запрещено ссориться со старшими - все планы будут разрушены.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 17 апреля в большей части Украины будет без осадков, но пасмурно.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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