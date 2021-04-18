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Воскресенье, 18.04.2021
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Число тяжелых больных COVID-19 на выходных увеличилось: обстановка в Украине на 18 апреля

Число тяжелых больных COVID-19 на выходных увеличилось: обстановка в Украине на 18 апреля
08:30 Сегодня Телеграф

В Украине по состоянию на воскресенье, 18 апреля, выявили 10 282 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 456 детей и 161 медработник. При этом несмотря на существенное уменьшение на выходных количества новых выявленных случаев заражения, число тяжелых больных наоборот растет.

Об этом сообщает в воскресенье утром министр здравоохранения страны Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.

Также за минувшие сутки в Украине:

  • госпитализировано - 4274 человека;
  • летальных случаев - 250;
  • выздоровели - 6523 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки - 60 380 (в том числе методом ПЦР - 27278, методом ИФА - 6558, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26544).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1590), Днепропетровской (1114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 946 510 человек;
  • выздоровели – 1 482 079 человек;
  • летальных исходов - 39 786;
  • проведения ПЦР-тестов – 8 942 671.

Также по данным Степанова в Украине привили против COVID-19 за субботу, 17 апреля, 3333 человека.

"449 194 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 449 192 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей)", - говорится в сообщении министра.

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Как сообщалось, 16 апреля стало известно, что власти Львова продлили локдаун до 4 мая, но ослабили ограничения.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Статистика, Коронавирус, Максим Степанов, Заболевшие, Сводка, Госпитализированные, Covid-19.
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