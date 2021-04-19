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Анна Герман возглавила «Благотворительный фонд защиты свободы слова»

Анна Герман возглавила «Благотворительный фонд защиты свободы слова»
09:01 Сегодня Телеграф

18 апреля в Украине начал работу «Благотворительный фонд защиты свободы слова», созданный инициативной группой. Главой попечительского совета стала известный политик Анна Герман, которая уже много лет занимается вопросами свободы слова, еще со времен работы журналистом на Радио «Свобода». Она считает, что отношение нынешней власти к СМИ и к журналистам говорит о серьезных угрозах свободе слова. Прецедентом стало закрытие трех мощных телеканалов «112 Украина», «NewsOne» и «Zik», критикующих власть, а также преследования неугодных журналистов, давление со стороны правоохранительных органов.

«Когда власть поймет, что Украина была, есть и будет всегда разной. Есть разные люди с разным мировоззрением, взглядами на пути развития страны. И когда эти люди, которые видят иной путь, смогут свободно отстаивать свои мысли, тогда наш фонд уже не будет нужным. Я мечтаю об этом дне, мы должны его приблизить»,- сказала Анна Герман.

А пока такой фонд просто необходим. В первую очередь, он будет поддерживать журналистов осуществлять свое право на профессию, на достоверное освещение событий и альтернативное мнение, а также оказывать поддержку тем представителям СМИ, кто остался без работы, их семьям.

Презентация «Благотворительного фонда защиты свободы слова»

Фонд создан усилиями волонтеров, всех тех, кому не безразлично будущее Украины. В попечительский совет вошли известные ученые, военные, врачи, артисты: участники дуэта «Кролики», народные артисты Украины Владимир Данилец и Владимир Моисеенко; композитор и писатель Владимир Быстряков; глава национальной медицинской палаты Украины, участник АТО Сергей Кравченко; глава общественной организации «Культурный центр Украины», генеральный продюсер премии «Будущее Украины» Владислав Багинский; заслуженный врач Украины Людмила Москаленко, общественный деятель, правовед Виталий Журавский.

Организация будет существовать за счет благотворительных взносов неравнодушных. И уже начали поступать взносы – бизнес-вумен Татьяна Ковальчук перечислила первые 10 тысяч долларов.

«Каждый из нас хочет быть максимально проинформированным и жить в прозрачной стране. Поэтому я решила стать участником этого процесса», - сказала Татьяна.

Также присутствующие сделали свой вклад в развитие фонда. Одним из первых поддержал журналистов бывший военный, прошедший АТО Юрий Полуденный. Он считает, что представители СМИ, как и военные, защищают свою страну, право каждого на достоверную информацию.

«Я отдал свои лучшие годы служению своей стране, ее защите, в том числе и на Востоке Украины. И я хочу, имею право по Конституции, получать правдивую и разностороннюю информацию. А у нас это право отобрали, разделив журналистов на «левых» и «правых», разъединив общество. Поэтому я решил поддержать фонд», - сказал Юрий Полуденный.

Анна Герман возглавила «Благотворительный фонд защиты свободы слова»

Он передал очень дорогую для него вещь, свое наградное оружие – военный кортик, который будет выставлен на аукцион, а вырученные средства пойдут на нужды фонда.

Свой вклад в его развитие сделали Данилец и Моисеенко. Народные артисты говорят, что в последнее время на себе ощутили цензуру.

«Мы считаем, что свобода слова в Украине – это не только про журналистику. Это и про искусство, и про нашу жизнь, отношение к стране. Если мы не будем говорить правду, мы ничего не построим. Для меня лично очень показательной и очень болезненной является история талантливого мальчика Максима Ткачука, которого затравили только за то, что он пел «Смуглянку». Потому что кто-то решил, что эту песню исполнять нельзя. Кто так решил? Почему? Вместо того чтобы поддержать талантливого ребенка и отправить его на детское «Евровидение», где он мог получить призовое место, парня просто уничтожили», - сказал Владимир Моисенко. А его коллега Данилец добавил, что они уже планируют провести большой благотворительный концерт, в котором примут участие украинские и зарубежные артисты, а собранные средства передадут фонду.

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко

Также свои лоты передали неравнодушные граждане Украины, ветераны Второй мировой войны поделились архивными документами, личными письмами. Кстати, Анна Герман также передала личную переписку с первым представителем Сороса в Украине.

В фонд могут обращаться абсолютно все работники СМИ, чьи права были нарушены и ущемлены, не зависимо от того, в каких медиа они работают. Наблюдательный совет будет принимать решение о поддержке и денежной помощи относительно каждого.

"Мы не делим журналистов на своих и чужих, здесь все наши. Мы планируем помогать и детям журналистов, заботясь об их здоровье и образовании. На пример, оплачивать обучение в престижных вузах. Будем заботиться о родителях погибших журналистов. Первые средства мы решили передать маме убитого журналиста Олеся Бузины, чтобы поддержать ее в борьбе за справедливость и чтобы виновные в смерти ее сына были наказаны. Мы не будем составлять списки врагов прессы, тех журналистов, кто не поддерживает свободу слова. Мы будем объединять единомышленников. Свобода слова в Украине наступит тогда, когда власть будет объяснять падение своих рейтингов, не неправильной редакционной политикой СМИ, а искать причины в своих действиях, а не в журналистах. Диктатуру в Украине мы не сможем побороть, если у нас не будет свободы слова. Поэтому мы должны быть готовы, что будет колоссальное сопротивление нашей инициативе, что нас будут поливать грязью", - сказала Анна Герман.

Направления работы фонда со временем будут расширяться по мере запросов тех, кто в него обращается, а также от финансовых возможностей. Уже сейчас создается программа по правовой поддержке журналистов, возможна поддержка отдельных программ и медиа. Члены фонда обещают каждые полгода предоставлять от чет о своей деятельности.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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Анна Герман.
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