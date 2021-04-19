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Оксана Марченко в фильме "Паломница" стала крестной боксера Вячеслава Узелкова

Оксана Марченко в фильме "Паломница" стала крестной боксера Вячеслава Узелкова
Обновлено 11:05 Сегодня Телеграф

Оксана Марченко выпустила новую серию авторского проекта "Паломница". Этот фильм снимался в Зимненском женском Святогорском Успенском монастыре, где телеведущая стала крестной матерью украинского боксера-профессионала Вячеслава Узелкова.

"Узнав о том, что я езжу в паломнические поездки, многие мои знакомые стали просить взять их с собой. Особенно когда в их жизни начиналась черная полоса. Ее сейчас, видимо, переживает и мой давний друг, боксер Вячеслав Узелков. Я поняла, что с ним происходит что-то неладное, когда он попросил взять его в Зимнее", - рассказывает Оксана Марченко.

Боксер поделился с телеведущей своими личными проблемами: его семья развалилась, появились проблемы на работе и со здоровьем. Спортсмен после боя пережил инсульт, из-за которого у него нарушилась речь.

"Я – это оболочка, которая в середине полностью разваливается. Все мои попытки вернуть семью заканчиваются, как, знаешь, волны бьются о скалы. Моя бывшая жена заблокировала мои все телефоны. И сейчас меня уже мой сын заблокировал, я даже не могу набрать сына. Это меня убивает, потому что я жил ради семьи и детей. И я не мог поделиться ни с кем. Ты первая, кто это знает. Последние пару лет, я тебе говорю честно, я боюсь выезжать ночью на машине, потому что у меня какое-то чувство, что я не проживу долго", - делится Вячеслав Узелков.

Оксана Марченко отметила, что человеческая жизнь становится бесцельной, если она не посвящена кому-то, она на самом деле смысла не имеет никакого.

"Я много раз убеждалась: даже в самые темные времена Господь обязательно посылает нам светлых и очень нужных людей. Пути Господни неисповедимы. Неспроста в Зимнем Вячеслав встретился с епископом Спиридоном Вишневским, который как раз в это время неожиданно приехал в монастырь с пасторским визитом. После бесед с владыкой Слава многое переосмыслил и решился, пожалуй, на самый главный шаг в своей жизни: осознанно принять крещение. Конечно, взрослым восприемники не нужны. Но Слава все-таки попросил меня стать его крестной", - рассказывает телеведущая.

Оксана Марченко после крещения Вячеслава сказала, что теперь он стал абсолютно новым человеком.

"И вот Слава в третий раз вынырнул из по-осеннему холодной воды. Перед нами – абсолютно новый человек. Безгрешный, чистый. Господь ему все простил. За широкой спиной моего друга теперь всегда незримо стоит ангел-хранитель. Сегодня Слава сделал лишь первый шаг. Впереди еще долгая дорога длиною в жизнь. И куда она приведет его, во многом зависит от него самого. Господи, помоги рабу твоему Вячеславу достичь Царства Небесного. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь", - рассказывает телеведущая.

Напомним, что седьмая серия "Паломницы" уже доступна к просмотру на официальном YouTube-канале Оксаны Марченко. Фильм расскажет о Зимненском женском Святогорском Успенском монастыре и об историях людей, у которых в общении с Богом начиналась новая жизнь.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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