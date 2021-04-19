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Украину накроют сильные дожди и грозы - озвучен прогноз погоды на 20 апреля

Украину накроют сильные дожди и грозы - озвучен прогноз погоды на 20 апреля
Обновлено 13:21 Сегодня Телеграф

В ближайшие дни Украину накроет циклон с юга, который принесет с собой дожди с грозами, а северный холодный ветер добавит дискомфорта.

Об этом пишет в понедельник, 19 апреля, синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Из за Черного моря в Украину 20 апреля переместится атмосферный вихрь с низким давлением в центре… Уже ближайшей ночью он накроет дождями Юг Украины, а в течение суток, раскручиваясь, вывернется на восток и Центр Украины", - пишет Диденко и публикует соответствующие карты.

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Синоптик предупреждает, что дожди местами могут быть сильными, а к осадкам присоединится сильный ветер.

На западе Украины также ожидаются дожди, но другого происхождения, местами возможны грозы. В Карпатах могут быть дожди!

"Киевщина и Винничина, как один наш президент, смогут пропетлять между западной влагой и циклонными южными дощищами - каких-то серьезных осадков там не предвидится", - отмечает Диденко.

Она добавляет, что температура воздуха в Украине "все еще притягивает ненормативную лексику": ночью +3 - +7 градусов тепла, днем +9 - +13 градусов.

В Киеве вторник ожидается холодноватым: ночью +3 - +6, днем +10 - +12 градусов. "Может быть какой-то дождь, но ничего серьезного", - отметила Диденко.

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(карта Укргидрометцентра)

"Неделя придет с циклоном, а завершится Вербным воскресеньем, которое также будет холодным и ветреным. Но разве когда перед Вербным воскресеньем не было ветра?) Так что все - согласно плана у атмосферы)", - подытожила Диденко.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Погода, Укргидрометцентр, Прогноз, Вторник, 20 апреля, Наталка Діденко.
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