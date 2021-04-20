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Дожди, грозы и сильный ветер: в Украине сильно ухудшится погода

Дожди, грозы и сильный ветер: в Украине сильно ухудшится погода
05:36 Сегодня Телеграф

Во вторник, 20 апреля, активный циклон, который переместится в Украину с Черного моря, обусловит дождливую и ветреную погоду в южных, восточных и большинстве центральных областей. При этом в среду синоптики прогнозируют дожди с грозами уже почти по всей стране.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, во вторник в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях пройдут умеренные и сильные дожди, местами с грозами. В этих регионах ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, температура ночью 4-9°С, днем 11-15°С.

В западных, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской и Черниговской областях ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 1-6°С, днем 9-14°С.

В Киеве ночью без существенных осадков, днем – дождь. Температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°С.

погода_20_04

В среду, 21 апреля, в Украине ночью в основном без осадков, только в восточных, и северо-восточных и Днепропетровской областях дождь.

Днем же дожди с грозами пройдут почти по всей стране, кроме Одесской, Харьковской, Луганской и Донецкой областей: там осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью в юго-восточной части страны порывы 15-20 м/с. Температура ночью в Украине 3-8°С, днем 13-17°С.

В Киеве в среду ночью без осадков, днем дождь, возможна гроза. Ветер юго--западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5°С, днем 13-15°С.

погода_21_04

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Погода, Укргидрометцентр, Прогноз, Среда, Вторник.
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