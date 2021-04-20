В Украину вернется снег и похолодание: синоптик огласила прогноз погоды на Вербное воскресенье

В Украине с 23 апреля начнет холодать, поэтому на Вербное воскресенье, 25 апреля в страну принесет мокрый снег.
Этим прогнозом в сети Фейсбук поделилась синоптик Наталья Диденко.
Пятница принесет в страну похолодание на западном и северном направлении.
25 апреля на западе Украины выпадут осадки в виде мокрого снега.
Дождь вероятен в центре и на юго-западе страны.
В Киеве Вербное воскресенье принесет небольшой дождь во второй половине дня. В то же время утро будет ясное, день облачным, а вечер пасмурным.
Воздух нагреет от +3 до +10 градусов.
Напомним, ранее синоптики УГМЦ рассказали, как изменится погода в Украине до 21 апреля.