В Украину вернется снег и похолодание: синоптик огласила прогноз погоды на Вербное воскресенье

В Украине с 23 апреля начнет холодать, поэтому на Вербное воскресенье, 25 апреля в страну принесет мокрый снег.

Этим прогнозом в сети Фейсбук поделилась синоптик Наталья Диденко.

Пятница принесет в страну похолодание на западном и северном направлении.

25 апреля на западе Украины выпадут осадки в виде мокрого снега.

Дождь вероятен в центре и на юго-западе страны.

В Киеве Вербное воскресенье принесет небольшой дождь во второй половине дня. В то же время утро будет ясное, день облачным, а вечер пасмурным.

Воздух нагреет от +3 до +10 градусов.

Напомним, ранее синоптики УГМЦ рассказали, как изменится погода в Украине до 21 апреля.