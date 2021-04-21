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Дожди, местами грозы, ветер и похолодание: чего ждать от погоды в Украине в ближайшие несколько дней

Дожди, местами грозы, ветер и похолодание: чего ждать от погоды в Украине в ближайшие несколько дней
06:09 Сегодня Телеграф WallBox

В ближайшие несколько дней погода не порадует украинцев ясными днями: вплоть до воскресенья, 25 апреля, в большинстве регионов страны будет пасмурно, временами будет идти дождь, местами с грозой.

Такой прогноз дает Укргидрометцентр.

В среду, 21 апреля, в большинстве областей Украины, кроме Херсонской, Кропивницкой, Черкасской и Винницкой днем ожидаются дожди. Температура ночью будет от 3 до 5 градусов тепла на западе и севере страны, 8 градусов тепла на востоке. Днем воздух прогреется до +13 - +15, а на юге до +17. Ветер 5-10 метров в секунду.

В Киеве также ночью без осадков, днем дождь. Температура воздуха ночью 3-5 градусов, днем 12-14 выше ноля. Ветер западный, 5-10м/с.

погода_21_04

В четверг, 22 апреля, погода существенно не изменится: ночью преимущественно без осадков, днем дожди с грозами ожидаются по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма. Вместе с тем, в некоторых регионах станет самую малость теплее и только в западных областях ночью по-прежнему будет от 3 до 5 градусов тепла. При этом несколько усилится ветер: 7-12м/с.

В Киеве также ночью без осадков, днем дождь, местами возможна гроза. Температура воздуха ночью 5-7 тепла, днем – 16-18 выше ноля. Ветер 7-12м/с.

Погода_22_04

В пятницу, 23 апреля, в Украине вновь ожидаются дожди с грозами, на западе и севере страны и днем и ночью. При этом в оккупированном Крыму, Херсонской Запорожской, а также восточных областях будет уже солнечно с пояснениями и без осадков. Ветер, как и днем ранее, 7-12м/с.

Также в пятницу вновь немного похолодает: ночью прогнозируется +3 - +5 на западе страны, +5 - +7 в центральных и восточных регионах, +6 - +8 на юге и северо-востоке Украины, а теплее всего ночью будет в Одесской области – 7-9 градусов выше ноля. Днем же холоднее всего будет во Львовской и Волынской областях (7-9 градусов), а теплее всего на Донетчине и Луганщине +16 - +18 выше ноля.

В Киеве в пятницу прогнозируется дождь и днем, и ночью, возможны грозы. Температура ночью 5-7 градусов тепла, днем – 10-12 выше ноля. Ветер 7-12м/с.

погода_23_04

Уже в субботу, 24 апреля, в большинстве регионов Украины осадков не ожидается, только в Черкасской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях и днем и ночью все еще пройдут дожди. В остальных областях будет облачно с прояснениями.

При этом еще сильнее похолодает, вплоть до отрицательных ночных температур в западных, северных и некоторых центральных регионах, где ночью прогнозируется от -1 до -3 градусов. При этом на юге и востоке страны ночью будет от 5 до 7 градусов тепла. Днем западных, северных и прилегающих к ним центральных областях будет от 8 до 10 градусов тепла, на остальной территории +12 - +14. Ветер по-прежнему 7-12м/с.

В Киеве в субботу осадков не прогнозируется, температура ночью от -2 до 0, днем от 8 до 10 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный 7-12м/с.

погода_24_04

Как сообщалось. ранее синоптик Наталка Диденко писала, что в Украине начнет холодать и на Вербное воскресенье, 25 апреля, в страну принесет мокрый снег.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Прогноз, Температура, Синоптики.
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