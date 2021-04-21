Какой праздник 21 апреля: народные приметы и запреты

21 апреля православная церковь вспоминает святого Родиона. В народном календаре этот день называют Родион-ледолом, ледокол, Родивон – ревучие воды.

Родион был одним из апостолов "от семидесяти", епископом, родственником апостола Павла. Вместе с Петром и Павлом он был казнен за отказ отречься от своей веры при римском императоре Нероне.

Особое внимание в этот день уделяли воде. По поверью, 21 апреля солнце встречается с месяцем и вскрываются реки, и поэтому вода приобретает магические свойства. Ведь именно в это время с рек и озёр окончательно уходил лёд, и начинались сильные разливы.

Нельзя было обходить вниманием водяного - придя на реку, люди читали заговоры, обращенные к нему, чтобы тот не устраивал безобразий, вел себя прилично и пускал рыбу на нерест.

Многие приметы этого дня связаны с посевом овса. Сеять его нужно если начали квакать лягушки, распустилась береза, лист дуба развернулся в заячье ухо, хомяки и кроты начали выбрасывать из своих норок землю. Посев овса продолжали до тех пор, пока цветут грушевые и яблочные деревья.

Запреты 21 апреля:

Не стоит в этот день ходить на рыбалку.

Не следует набирать воду из открытых источников (рек и ручьев) для хозяйственных нужд.

Не рекомендуется 21 апреля убираться в доме.

Народные приметы 21 апреля