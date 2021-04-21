Какой праздник 21 апреля: народные приметы и запреты

21 апреля православная церковь вспоминает святого Родиона. В народном календаре этот день называют Родион-ледолом, ледокол, Родивон – ревучие воды.
Родион был одним из апостолов "от семидесяти", епископом, родственником апостола Павла. Вместе с Петром и Павлом он был казнен за отказ отречься от своей веры при римском императоре Нероне.
Особое внимание в этот день уделяли воде. По поверью, 21 апреля солнце встречается с месяцем и вскрываются реки, и поэтому вода приобретает магические свойства. Ведь именно в это время с рек и озёр окончательно уходил лёд, и начинались сильные разливы.
Нельзя было обходить вниманием водяного - придя на реку, люди читали заговоры, обращенные к нему, чтобы тот не устраивал безобразий, вел себя прилично и пускал рыбу на нерест.
Многие приметы этого дня связаны с посевом овса. Сеять его нужно если начали квакать лягушки, распустилась береза, лист дуба развернулся в заячье ухо, хомяки и кроты начали выбрасывать из своих норок землю. Посев овса продолжали до тех пор, пока цветут грушевые и яблочные деревья.
Запреты 21 апреля:
Не стоит в этот день ходить на рыбалку.
Не следует набирать воду из открытых источников (рек и ручьев) для хозяйственных нужд.
Не рекомендуется 21 апреля убираться в доме.
Народные приметы 21 апреля
Если день солнечный, быть хорошей погоде целый месяц;
Если солнца в этот день светит ярче обычного, значит, будет лето теплым;
Хороший урожай зерновых сулит в этот день дождь;
Встретилась по дороге стая ворон – быть беде;
Стая птиц возвращается из тёплых краёв – будет лето жарким;
Если в этот день увидели в лесу медведя — лесные ягоды будут слаще обычного.
Если в это время спокойная и тёмная ночь — ждите теплое и хорошее лето.