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Какой праздник 21 апреля: народные приметы и запреты

Какой праздник 21 апреля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

21 апреля православная церковь вспоминает святого Родиона. В народном календаре этот день называют Родион-ледолом, ледокол, Родивон – ревучие воды. 

Родион был одним из апостолов "от семидесяти", епископом, родственником апостола Павла. Вместе с Петром и Павлом он был казнен за отказ отречься от своей веры при римском императоре Нероне.

Особое внимание в этот день уделяли воде. По поверью, 21 апреля солнце встречается с месяцем и вскрываются реки, и поэтому вода приобретает магические свойства. Ведь именно в это время с рек и озёр окончательно уходил лёд, и начинались сильные разливы.

Нельзя было обходить вниманием водяного - придя на реку, люди читали заговоры, обращенные к нему, чтобы тот не устраивал безобразий, вел себя прилично и пускал рыбу на нерест.

Многие приметы этого дня связаны с посевом овса. Сеять его нужно если начали квакать лягушки, распустилась береза, лист дуба развернулся в заячье ухо, хомяки и кроты начали выбрасывать из своих норок землю. Посев овса продолжали до тех пор, пока цветут грушевые и яблочные деревья.

Запреты 21 апреля:

  • Не стоит в этот день ходить на рыбалку.

  • Не следует набирать воду из открытых источников (рек и ручьев) для хозяйственных нужд.

  • Не рекомендуется 21 апреля убираться в доме.

Народные приметы 21 апреля

  • Если день солнечный, быть хорошей погоде целый месяц;

  • Если солнца в этот день светит ярче обычного, значит, будет лето теплым;

  • Хороший урожай зерновых сулит в этот день дождь;

  • Встретилась по дороге стая ворон – быть беде;

  • Стая птиц возвращается из тёплых краёв – будет лето жарким;

  • Если в этот день увидели в лесу медведя — лесные ягоды будут слаще обычного.

  • Если в это время спокойная и тёмная ночь — ждите теплое и хорошее лето.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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