Двое из трёх украинцев используют российский Viber (инфографика)

В Украине больше половины населения используют российский мессенджер Вайбер для обмена сообщениями.
Об этом говорится в отчете всеукраинского опроса КМИС.
Согласно данным исследования:
В то же время среди мужчин и женщин больше всего пользуются Viber и Facebook мессенджером.
При этом по возрасту больше всего:
Сам опрос проводился с 5 по 7 февраля методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров. Было опрошено 2005 человек.
Напомним, что ранее "Телеграф" проанализировал два самых популярных в наших широтах мессенджера - Telegram и Viber и узнал, действительно ли они являются безопасными.