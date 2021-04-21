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Двое из трёх украинцев используют российский Viber (инфографика)

Двое из трёх украинцев используют российский Viber (инфографика)
23:31 Ср, 21 Апрель 2021 Телеграф

В Украине больше половины населения используют российский мессенджер Вайбер для обмена сообщениями.

Об этом говорится в отчете всеукраинского опроса КМИС.

Согласно данным исследования:

  • 65,8% - опрошенных используют Вайбер,
  • 34,9% - мессенджер Фейсбука,
  • 24,2% - Телеграм,
  • 20,8% - WhatsApp.
  • 6,3% - Твиттер.

скрин

В то же время среди мужчин и женщин больше всего пользуются Viber и Facebook мессенджером.

скриншот

При этом по возрасту больше всего:

  • Вайбером пользуются люди от 18 до 29 лет 82,4%,
  • мессенджером Фейсбука люди от 30 до 39 лет 49,3%,
  • Телеграмом - также от 18 до 29 лет 58,8%.

таблица

Сам опрос проводился с 5 по 7 февраля методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров. Было опрошено 2005 человек.

Напомним, что ранее "Телеграф" проанализировал два самых популярных в наших широтах мессенджера - Telegram и Viber и узнал, действительно ли они являются безопасными.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Viber, Twitter, Telegram, WatsApp.
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