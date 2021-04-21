Двое из трёх украинцев используют российский Viber (инфографика)

В Украине больше половины населения используют российский мессенджер Вайбер для обмена сообщениями.

Об этом говорится в отчете всеукраинского опроса КМИС.

Согласно данным исследования:

65,8% - опрошенных используют Вайбер,

34,9% - мессенджер Фейсбука,

24,2% - Телеграм,

20,8% - WhatsApp.

6,3% - Твиттер.

В то же время среди мужчин и женщин больше всего пользуются Viber и Facebook мессенджером.

При этом по возрасту больше всего:

Вайбером пользуются люди от 18 до 29 лет 82,4%,

пользуются люди от 18 до 29 лет 82,4%, мессенджером Фейсбука люди от 30 до 39 лет 49,3%,

люди от 30 до 39 лет 49,3%, Телеграмом - также от 18 до 29 лет 58,8%.

Сам опрос проводился с 5 по 7 февраля методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров. Было опрошено 2005 человек.

Напомним, что ранее "Телеграф" проанализировал два самых популярных в наших широтах мессенджера - Telegram и Viber и узнал, действительно ли они являются безопасными.