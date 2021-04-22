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Четверг, 22.04.2021
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Какой праздник 22 апреля: народные приметы и запреты

Какой праздник 22 апреля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

22 апреля в православии почитают преподобномученика Вадима. А в народном календаре дата получила название Вадим ключник. 

Преподобномученик Вадим родился в IV веке в Персии в семье знатных и богатых родителей. В юном возрасте он уверовал в Христа и покинул отчий дом, поселившись в обители за городом. 

При жизни святого в Персии правил царь Шапур, который устраивал гонения за христианами. От его гонений пострадал и святой Вадим. Его с семью учениками задержали и заключили в темницу. На протяжении четырех месяцев их жестоко истязали, пытаясь заставить отречься от веры., однако мужчины стойко выдержали все мучения.

В этот день гадали о здоровье и даже судьбе близких людей. 

На Вадима Ключника ходят к источникам, чистят их, набирают родниковой воды, умываться ею и пьют. По поверьям, именно в этот день ключевая вода дарит силы и укрепляет здоровье. Люди, обращаясь к своим истокам, очищали душу от страхов и сомнений.

Что не следует делать 22 апреля:

  • Женщинам не следует в этот четверг красить волосы, ногти и даже губы.

  • 22 апреля нужно аккуратно обращаться с водой и стараться ничего не проливать.

  • Если в этот день необходимо устроить уборку, лучше использовать "влажный" метод.

  • Не рекомендуется в этот день слишком много времени проводить в кровати.

  • Нельзя мести сор в доме веником.

Народные приметы 22 апреля:

  • Если восход был с белесыми бликами, то говорили, что на следующий день дождя не будет.

  • Одуванчик 22 апреля зацвел – наконец-то, пришла весна.

  • Ветер дует, и в воздухе висит туман – примета к тому, что год будет урожайным.

  • Если к этому дню не установилась хорошая погода, то лето будет сухим.

  • Если в гнездах у птиц яиц меньше, то лето будет неурожайным.

  • Пошел дождь – будет хороший урожай. Ветер, туман 22 апреля – жди плодородного лета.

  • Много сока у березы – лето будет прохладным и влажным, что негативным образом отразится на урожае.

  • Кулик прилетел – примета к тому, что весна окончательно началась.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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