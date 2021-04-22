Какой праздник 22 апреля: народные приметы и запреты

22 апреля в православии почитают преподобномученика Вадима. А в народном календаре дата получила название Вадим ключник.

Преподобномученик Вадим родился в IV веке в Персии в семье знатных и богатых родителей. В юном возрасте он уверовал в Христа и покинул отчий дом, поселившись в обители за городом.

При жизни святого в Персии правил царь Шапур, который устраивал гонения за христианами. От его гонений пострадал и святой Вадим. Его с семью учениками задержали и заключили в темницу. На протяжении четырех месяцев их жестоко истязали, пытаясь заставить отречься от веры., однако мужчины стойко выдержали все мучения.

В этот день гадали о здоровье и даже судьбе близких людей.

На Вадима Ключника ходят к источникам, чистят их, набирают родниковой воды, умываться ею и пьют. По поверьям, именно в этот день ключевая вода дарит силы и укрепляет здоровье. Люди, обращаясь к своим истокам, очищали душу от страхов и сомнений.

Что не следует делать 22 апреля:

Женщинам не следует в этот четверг красить волосы, ногти и даже губы.

22 апреля нужно аккуратно обращаться с водой и стараться ничего не проливать.

Если в этот день необходимо устроить уборку, лучше использовать "влажный" метод.

Не рекомендуется в этот день слишком много времени проводить в кровати.

Нельзя мести сор в доме веником.

Народные приметы 22 апреля: