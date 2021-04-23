Какой праздник 23 апреля: народные приметы и запреты

В православии 23 апреля почитают мученика Терентия и его дружину. В народном календаре дата получила название Терентий маревный, День солнцезахода и День кающихся жен. Считается, что в этот день солнце должно обязательно показаться в мареве, это было хорошей приметой.

Терентий жил в III веке в Африке. Он и его дружина пострадали за отказ отречься от своей веры при правлении императора Декия. Они отказались принимать участие в жертвоприношении и заявили о своей верности Спасителю. За это их морили голодом и напускали на них змей.

После жестоких истязаний страдальцев привели в храм и ещё раз предложили поклониться идолам, но по молитве мучеников статуи и храм разрушились. Тогда разъяренный правитель издал указ казнить мучеников.

По приметам, на Терентия жена, которая согрешила, должна была покаяться.

Ещё в этот день гадают на ближайшие три месяца. В доме нужно было обязательно полить растения, помыть полы и постирать одежду. Эти легкие обряды привлекали в дом добрых и умных людей.

Запреты 23 апреля:

Не рекомендуется принимать горячую пищу до обеда.

Никто, кроме матери, в этот день не должен целовать ребёнка, который ещё не ходит в школу.

Запрещено 23 апреля устраивать праздники, шумные посиделки с танцами и песнопениями.

Нельзя употреблять спиртное в этот день.

Нельзя ругаться, критиковать кого-либо и испытывать злобу.

Народные приметы 23 апреля: