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Какой праздник 23 апреля: народные приметы и запреты

Какой праздник 23 апреля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

В православии 23 апреля почитают мученика Терентия и его дружину. В народном календаре дата получила название Терентий маревный, День солнцезахода и День кающихся жен. Считается, что в этот день солнце должно обязательно показаться в мареве, это было хорошей приметой.

Терентий жил в III веке в Африке. Он и его дружина пострадали за отказ отречься от своей веры при правлении императора Декия. Они отказались принимать участие в жертвоприношении и заявили о своей верности Спасителю. За это их морили голодом и напускали на них змей. 

После жестоких истязаний страдальцев привели в храм и ещё раз предложили поклониться идолам, но по молитве мучеников статуи и храм разрушились. Тогда разъяренный правитель издал указ казнить мучеников.

По приметам, на Терентия жена, которая согрешила, должна была покаяться. 

Ещё в этот день гадают на ближайшие три месяца. В доме нужно было обязательно полить растения, помыть полы и постирать одежду. Эти легкие обряды привлекали в дом добрых и умных людей.

Запреты 23 апреля:

  • Не рекомендуется принимать горячую пищу до обеда.

  • Никто, кроме матери, в этот день не должен целовать ребёнка, который ещё не ходит в школу.

  • Запрещено 23 апреля устраивать праздники, шумные посиделки с танцами и песнопениями.

  • Нельзя употреблять спиртное в этот день.

  • Нельзя ругаться, критиковать кого-либо и испытывать злобу.

Народные приметы 23 апреля:

  • Если с утра солнце в дымке — значит, следует ожидать хорошего урожая, а если небо чистое — урожай будет плохим.

  • Чем дольше солнце будет в дымке, тем больше урожая будет собрано осенью.

  • Если утром туман против солнца, то скоро обязательно пойдет дождь.

  • Ясное чистое небо и яркое солнце на Терентия Маревного означает, что можно приступать к обработке озимых полей.

  • На орешнике появились сережки — земля больше не промерзнет.

  • Если в этот день появлялись молодые паучки, то это означало окончательное тепло, а сидящие высоко старые пауки предсказывали заморозки.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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