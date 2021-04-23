Вслед за грозами идут заморозки: какой будет погода в Украине до конца недели

В пятницу, 23 апреля, надвигающийся холодный фронт понизит температуру в стране.

Об этом в своем прогнозе рассказала Наталья Диденко.

По ее словам, на западе, севере воздух остынет до +7 +12 градусов.

В восточных, южных, а также большинстве центральных регионов погода будет теплой от +12 до +18 градусов, кроме Виннитчины.

В свою очередь атмосферный фронт станет причиной возникновения дождей, местами с грозой.

Только на восточном и юго-восточном направлении осадков не ожидается.

В столице ощутимо похолодает до +7 +10 градусов. Ветер будет порывистым, также прогнозируют дождь.

По данным синоптиков, в Киеве ночью 23 апреля ожидаются морозы от 0 до 4 градусов ниже нуля.

Предупреждение: УГМЦ

Как утверждают синоптики Укргидрометцентра, в пятницу, 23 апреля, дожди с грозами накроют Черниговскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую области. Маловероятный осадки в этот день в Киеве, Житомире, Хмельницком и Симферополе.

Карта: УГМЦ

В субботу, 24 апреля, количество осадков снизится, но вместе с тем и значительно похолодает. В западных областях прогнозируются ночные осадки до минус 3 градусов.

В последнее воскресенье апреля заморозки распространятся уже практически на всю территорию страны. Плюсовая температура ночью сохранится только в Одессе, Николаеве, Херсоне и Крыму. Довольно-таки тепло днем будет на востоке страны.

Напомним, что раньше синоптик из Украины рассказал, какой погоды ждать от ближайших дней и как долго продлятся заморозки ночью.