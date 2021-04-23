Скачать
Пятница, 23.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Отвод войск РФ от границ с Украиной: что означает такое решение Кремля и чего ожидать дальше?
Отвод войск РФ от границ с Украиной: что означает такое решение Кремля и чего ожидать дальше?
Отстраненного Тупицкого ждут новые неприятности
Отстраненного Тупицкого ждут новые неприятности
В декларации не указана: журналисты нашли испанскую виллу депутата из партии Порошенко (видео)
В декларации не указана: журналисты нашли испанскую виллу депутата из партии Порошенко (видео)
Угроза вторжения России в Украине не миновала: специалисты указали на важный сигнал
Угроза вторжения России в Украине не миновала: специалисты указали на важный сигнал

Вслед за грозами идут заморозки: какой будет погода в Украине до конца недели

Вслед за грозами идут заморозки: какой будет погода в Украине до конца недели
05:13 Сегодня Телеграф

В пятницу, 23 апреля, надвигающийся холодный фронт понизит температуру в стране.

Об этом в своем прогнозе рассказала Наталья Диденко.

По ее словам, на западе, севере воздух остынет до +7 +12 градусов.

В восточных, южных, а также большинстве центральных регионов погода будет теплой от +12 до +18 градусов, кроме Виннитчины.

В свою очередь атмосферный фронт станет причиной возникновения дождей, местами с грозой.

На Одесчине прямо в середине апреля выпал снег

Только на восточном и юго-восточном направлении осадков не ожидается.

В столице ощутимо похолодает до +7 +10 градусов. Ветер будет порывистым, также прогнозируют дождь.

По данным синоптиков, в Киеве ночью 23 апреля ожидаются морозы от 0 до 4 градусов ниже нуля.

карта

Предупреждение: УГМЦ

Как утверждают синоптики Укргидрометцентра, в пятницу, 23 апреля, дожди с грозами накроют Черниговскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую области. Маловероятный осадки в этот день в Киеве, Житомире, Хмельницком и Симферополе.

погода

Карта: УГМЦ

В субботу, 24 апреля, количество осадков снизится, но вместе с тем и значительно похолодает. В западных областях прогнозируются ночные осадки до минус 3 градусов.

В последнее воскресенье апреля заморозки распространятся уже практически на всю территорию страны. Плюсовая температура ночью сохранится только в Одессе, Николаеве, Херсоне и Крыму. Довольно-таки тепло днем будет на востоке страны.

Напомним, что раньше синоптик из Украины рассказал, какой погоды ждать от ближайших дней и как долго продлятся заморозки ночью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 280

Все по теме:

Украина, Погода, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отстраненного Тупицкого ждут новые неприятности
02 Угроза вторжения России в Украине не миновала: специалисты указали на важный сигнал
03 В декларации не указана: журналисты нашли испанскую виллу депутата из партии Порошенко (видео)
04 В Виннице нашли пропавшего почти две недели назад молодого парня (фото)
05 В сети всплыл еще один "победный" бой сына Кадырова (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пострадали бойцы: открылись новые подробности пожара в воинской части в Рубежном (фото, видео)
Пострадали бойцы: открылись новые подробности пожара в воинской части в Рубежном (фото, видео)
Путин продолжает игру: приказ Шойгу об отводе войск от границ бурно обсуждают в сети
Путин продолжает игру: приказ Шойгу об отводе войск от границ бурно обсуждают в сети
Названо имя героя, убитого управляемой ракетой на Донбассе 22 апреля
Названо имя героя, убитого управляемой ракетой на Донбассе 22 апреля
Какой праздник 23 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 23 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь