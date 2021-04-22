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"Лучшие и несгибаемые!" Украинцы запустили трогательный флешмоб в поддержку военных

"Лучшие и несгибаемые!" Украинцы запустили трогательный флешмоб в поддержку военных
Обновлено 16:58 Сегодня Телеграф фото: Янина Соколова/Facebook

Журналист и волонтер Янина Соколова запустила флешмоб для поддержки украинских военных, которые защищают Украину на передовой.

"Вчера я получила письмо. От львовянки, у которой вся семья - военные. Бывшие и нынешние. Она не просила денег, оборудования, коптеров или броников. Просила одно: морально поддержать наших воинов. Это им сейчас очень и очень нужно. Сделаем? – написала она в Facebook, отметив, что решила "зафигачить" флеш-моб #явірювсвоюармію.

Также Соколова показала письмо женщины, которая просила ее об этом.

 Янина Соколова флешмоб

В сети тут же подхватили флеш-моб #явірювсвоюармію. Буквально сражу же набролось несколько десятков постов, в которых украинцы благодарили бойцов ВСУ.

"Наши украинские воины - лучшие и несгибаемые ! Сил им и удачи!!!" - пишут в сети.

 

 

 

Как сообщал "Телеграф", ранее Янина Соколова вместе с Валерием Харчишиным из "Друга Ріка" представила первую работу из мультимедийного проекта "Я, Нина" в поддержку больных раком.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 259

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ВСУ, Флешмобы, Янина Соколова, явірювсвоюармію.
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