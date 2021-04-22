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"Куда там бедуинам до нас": журналист поделился впечатлениями "приятной" процедуры возвращения в Украину из-за границы

"Куда там бедуинам до нас": журналист поделился впечатлениями "приятной" процедуры возвращения в Украину из-за границы
18:17 Сегодня Телеграф avianews

Созданная для прибывающих в Украину в международных аэропортах страны система не только муторна и во многом не имеет смысла, но и направлена на законное изъятие денег, особенно после встраивания в нее обязательного ПЦР-теста после прилета.

Об этом пишет "по горячим следам" шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля" Юрий Романенко на своей странице в соцсети Facebook в четверг, 22 апреля.

"Прилетели

ПЦР-тест по прилёту в Украину - это такая фикция. Бумажка ради бумажки. «Вы ели, пили?». Да весь самолёт чавкал гамбургеры и запивал колой. Но все скажут «нет». Тупо 1500 гривен с человека. За видимость «глубокой озабоченности». И иди гуляй, неси свои бациллы в массы.

Оплатить тест тоже ещё тот квест. По возвращению в нашу прекрасную страну позаботьтесь о налике. У нас его не оказалось, а карточкой через такую жопу сделана проплата, что я плюнул и решил ехать в Дилу.

Но ещё нужно вызволить машину с паркинга. Я  на автомате подумал: «А вдруг карточка и здесь не будет работать? Может поменять валюту?».

Идём к обменникам в аэропорту. Курс покупки 24.05. Ну не п@дарасы?  Плюнули, идём к автомату платить карточкой. Не принимает Ощадбанк ни мои карточки, ни жены. Вылез мужик и говорит: «Идите в кассу».

Идём я кассу. Там тетка такая сидит добрая и говорит: «Карточки банк не принимает, но давайте пробовать». Пробуем. Конечно, сука, не принимает. Чего ему принимать, если он только минуту назад не принимал. Тогда давайте наличкой, - говорит тетя. Бинго! Надо возвращаться в аэропорт и менять по 24.05 бабло. Отвёл семью к машине.

Пошёл на промыслы. Предусмотрительно взял паспорт. Но в аэропорт просто так не зайти. Надо показывать связь с ним охраннику. Дядька хороший, человечный. Покажи, -говорит, -билеты прилёта. Они конечно же у жены в телефоне.

- Давай мне билеты , -пишу в вацапе.

- Так он же у тебя.

- Нет, то парковочный талон, а мне нужны такие египетские билетики, благодаря кот мы прилетели.

Прислала. Дядька пустил. Иду к упырям, меняю 200 баксов. Хорошего вам настроения и дня, - сказала кассирша. Я чуть не хрюкнул от удовольствия наблюдать как 800 гривен легким движением руки уплывают в карман находчивого дяди или тети из финансово-коррупционной системы.

Сели в машину, едем. В нервной системе вибрируют приятные токи. Ты с первых шагов в тонусе. Это неповторимое ощущение, что  Украина приняла тебя в свои объятия и нежные потоки ненависти, мягко окутывают тебя со всех сторон. Ты возвращаешься в привычное состояние хищника, готового вцепиться в шею первому встречному и сцедить пару литров крови из его разорванной шеи ради спортивного азарта. Куда там бедуинам до нас", - пишет Романенко.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Валюта, Критика, Блог, Обмен, Юрий Романенко, ПЦР-тесты, прилет.
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