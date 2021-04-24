Дожди и местами снег: синоптики озвучили прогноз погоды на выходные в Украине

24 апреля украинские территории местами накроет дождями и мокрым снегом.

Об этом говорится в прогноз синоптика Натальи Диденко.

Согласно ее данным снег ожидается на севере и западе страны. Дожди в свою очередь будут в центре и на востоке.

В восточных областях градусники покажут до +12 +14 градусов. На юге страны будет от +13 до +15 градусов.

В то же время на севере, западе и в центральных областях будет прохладнее от +7 до +12 градусов.

При этом, ночью будут ожидаться заморозки до -3 градусов.

В Киеве суббота будет с дождем и снегом. Воздух будет прохладным, на уровне +8 +10 градусов.

Карта: УГМЦ

25 апреля прохладный фронт принесет дожди. Комфортнее всего погода будет на востоке страны.

По прогнозу УГМЦ осадков не ожидается. При этом температура по стране будет от +7 до +15 градусов.

На выходных столицу остудят ночные заморозки. Температура воздуха будет от +7 до +9 градусов.

Карта: УГМЦ

Напомним, что ранее украинские синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на Пасху.