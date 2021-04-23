Пасхальные службы-2021: о чем должны помнить церкви и население во время празднования (инфографика)

Министерство здравоохранения Украины разработало ряд рекомендаций по празднованию Пасхи во время карантина. Дополнительные карантинные ограничения на пасхальные праздники в стране не предвидятся.

Итак, для церквей рекомендуется проводить онлайн-богослужения, а также уменьшить продолжительность пасхальных служб.

В свою очередь верующим советуют строго соблюдать масочный режим и дистанцию, отправлять на богослужение и освящение пищи только одного представителя семейства, а пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями и вовсе отказаться от посещения церкви.

Как будут проходить пасхальные службы - смотрите на инфографике "Телеграфа":

Ранее "Телеграф" сообщал, когда и сколько украинцы будут отдыхать в мае - инфографика.