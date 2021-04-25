Вербное воскресенье 2021: что категорически запрещено делать в этот праздник

Вербное воскресенье - это последний день перед Страстной неделей, когда у христиан самый строгий пост. В этот день верующие должны ограничивать себя не только в еде, но и в бытовых делах. В 2021 году Вербное воскресенье приходится на 25 апреля. Напомним, что этому празднику всегда предшествует Лазарева суббота.

Главным символом Вербного воскресенья являются веточки пушистой вербы, которые принято приносить в этот день в церковь и освящать, чтобы в дальнейшем они защищали дом и приносили благосостояние. Также веточками вербы христиане бьют друг друга, приговаривая: "Не я бью - верба бьет!".

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Народные приметы 25 апреля

Если утро выдалось холодным, а день стоит ясный, то велика вероятность сухого лета и неурожая.

Если идет дождь, то начало мая будет дождливым.

Если к этому дню весь снег растаял, значит, зима отступила и заморозков больше не будет.

Верба зацвела - к теплым дням.

Теплый день 25 апреля - год будет урожайным. Это же говорили, если солнце очень пригревало.

Что запрещено делать 25 апреля

Нельзя тяжело работать, заниматься рукоделием, уборкой, стиркой.

Не ссорьтесь, не ругайтесь, а также старайтесь в этот день не думать о чем-то плохом.

Категорически запрещается устраивать шумные гуляния, нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя в Вербное воскресенье проводить поминальный обед.

В этот день надо подготовиться к Страстной недели - периода строгого поста, который завершится радостным праздником - Светлым Воскресением Христовым.

Пасха-2021 - календарь важных дат и праздников

Ранее "Телеграф" сообщал, что осадков на территории Украины 25 апреля не предвидится.