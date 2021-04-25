Скачать
Воскресенье, 25.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"В Украине слишком много "крепких хозяйственников", – Максим Бахматов о Зеленском, Притуле и о том, каким должен быть мэр города
"В Украине слишком много "крепких хозяйственников", – Максим Бахматов о Зеленском, Притуле и о том, каким должен быть мэр города
Итоги дня 24 апреля: YouTube заблокировал каналы Медведчука, Россия перекрывает море возле Крыма
Итоги дня 24 апреля: YouTube заблокировал каналы Медведчука, Россия перекрывает море возле Крыма
Чиновники старше 50 лет опасны для государства: Бахматов объяснил почему
Чиновники старше 50 лет опасны для государства: Бахматов объяснил почему
Расстрел мужчины в центре Днепра: появилось фото киллера и оружия
Расстрел мужчины в центре Днепра: появилось фото киллера и оружия

Вербное воскресенье 2021: что категорически запрещено делать в этот праздник

Вербное воскресенье 2021: что категорически запрещено делать в этот праздник
00:01 Сегодня Телеграф

Вербное воскресенье - это последний день перед Страстной неделей, когда у христиан самый строгий пост. В этот день верующие должны ограничивать себя не только в еде, но и в бытовых делах. В 2021 году Вербное воскресенье приходится на 25 апреля. Напомним, что этому празднику всегда предшествует Лазарева суббота.

Главным символом Вербного воскресенья являются веточки пушистой вербы, которые принято приносить в этот день в церковь и освящать, чтобы в дальнейшем они защищали дом и приносили благосостояние. Также веточками вербы христиане бьют друг друга, приговаривая: "Не я бью - верба бьет!".

Читайте также: Главные традиции в Вербное воскресенье

Народные приметы 25 апреля

  • Если утро выдалось холодным, а день стоит ясный, то велика вероятность сухого лета и неурожая.

  • Если идет дождь, то начало мая будет дождливым.

  • Если к этому дню весь снег растаял, значит, зима отступила и заморозков больше не будет.

  • Верба зацвела - к теплым дням.

Вербное воскресенье в Украине: где и когда смотреть службу онлайн

  • Теплый день 25 апреля - год будет урожайным. Это же говорили, если солнце очень пригревало.

Что запрещено делать 25 апреля

  • Нельзя тяжело работать, заниматься рукоделием, уборкой, стиркой.

  • Не ссорьтесь, не ругайтесь, а также старайтесь в этот день не думать о чем-то плохом.

  • Категорически запрещается устраивать шумные гуляния, нельзя употреблять алкоголь.

  • Нельзя в Вербное воскресенье проводить поминальный обед.

В этот день надо подготовиться к Страстной недели - периода строгого поста, который завершится радостным праздником - Светлым Воскресением Христовым.

Пасха-2021 - календарь важных дат и праздников

Ранее "Телеграф" сообщал, что осадков на территории Украины 25 апреля не предвидится.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,008

Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты, Вербное воскресенье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Расстрел мужчины в центре Днепра: появилось фото киллера и оружия
02 В скандале с вечеринкой жены Тищенко нашли крайних: штраф заплатит отель
03 В Харькове бушует циклон "Зохан": деревья падают на людей и авто (видео)
04 Нардеп из партии Зеленского признался, как ему удается несколько лет подряд "выигрывать" в лотерею
05 Байден признал геноцид армян в Османской империи: Эрдоган уже отреагировал
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Байден признал геноцид армян в Османской империи: Эрдоган уже отреагировал
Байден признал геноцид армян в Османской империи: Эрдоган уже отреагировал
Друзья Зеленского из Квартала 95 возмутили новой выходкой
Друзья Зеленского из Квартала 95 возмутили новой выходкой
Фигурант скандала с голыми украинками в Дубае рассказал, как проходила фотосессия
Фигурант скандала с голыми украинками в Дубае рассказал, как проходила фотосессия
Вербное воскресенье 2021: что категорически запрещено делать в этот праздник
Вербное воскресенье 2021: что категорически запрещено делать в этот праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь