Вербное воскресенье будет холодным: синоптик дала прогноз на 25 апреля

В Вербное воскресенье, 25 апреля, в Украине ожидается холодная погода, а ночью и вовсе стоит ждать заморозков.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Фейсбук.

Согласно прогнозу, в стране ожидается +7...+11 градусов. Немногим теплее будет на Востоке и Юге, там воздух прогреется до +11...+14 градусов.

В центральных и северо-восточных областях ожидаются осадки. В Карпатах и вовсе стоит ждать мокрого снега.

"В Киеве Вербное воскресенье также отметится свежестью, ночью до заморозков, днем +8 градусов. Есть вероятность осадков, но незначительная", - написала Диденко.

Впрочем, синоптик обрадовала тем, что потепления осталось ждать недолго - уже со среды температура воздуха поднимется.

Как сообщалось ранее, в Словакии, недалеко от границы с Украиной, торнадо повредило дома и деревья.