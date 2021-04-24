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Сильные и чудодейственные молитвы на Вербное воскресенье: о чем просить

Сильные и чудодейственные молитвы на Вербное воскресенье: о чем просить
Обновлено 22:12 Сегодня Телеграф

В это воскресенье, 25 апреля, православные отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим.

В этот день принято освящать веточки вербы, которые в качестве оберега хранят в доме весь год, а также молиться Богу о здоровье и о детях. Также можно поедать вербовые почки - считалось, что это защитит от болезней горла и зубов.

Праздник Вербного Воскресения хранит в себе огромную силу и произнесенные в этот день молитвенные слова способны на чудеса. Главное - пропускать эти слова через свое сердце, просить не только за себя, но и за близких людей.

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"Телеграф" собрал самые сильные молитвы, какие нужно читать в этот светлый праздник.

Молитва Входу Господню в Иерусалим:

Молитва на освящение вербы:

"Освящаются вербы сии, Благодатию Всесвятаго Духа и окроплением воды сия священные, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!"

Молитва защита детей:

Молитвы на удачу и здоровье:

Молитвы на деньги и любовь:

Ранее сообщалось, что из-за пандемии в храмах на пасхальные праздники будет введен ряд ограничений.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Праздники, Вербное воскресенье, Молитвы.
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