Пасха-2021 в Украине пройдет с онлайн-богослужениями и без чартера для Благодатного огня

Несмотря на строгие карантинные ограничения, православные христиане готовятся к празднованию Пасхи, которая в этом году выпадает на 2 мая. О том, как будут проходить Пасхальные мероприятия, рассказал Митрополит ПЦУ Епифаний, сообщает "Радио свобода".

Церковь будет использовать современные средства коммуникации, чтобы удовлетворить духовные потребности верующих. Храмы закрывать не будут, а сами богослужения пройдут на улице, согласно с требованиями МОЗ. Все зависит еще и от того, в какой зоне карантина находится тот или иной регион. Не стоит забывать и об онлайн-богослужениях.

По словам митрополита, во время обряда люди должны будут соблюдать дистанцию и прийти в защитных масках.

Ряд священников будут отправлены в магазины, чтобы освятить паски и другие продукты.

А вот Благодатный огонь в этом году в Украину может не прибыть. Отправлять за ним специальный самолет в Иерусалим в ПЦУ не планируют. Правда, Епифаний, сказал, что его могут доставить в Украину с помощью авиакомпаний, совершающих регулярные перелеты из Израиля в Украину.

Напомним, 25 апреля в Украине отмечают Вербное воскресенье.