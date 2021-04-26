"Все в ж**е, но хочется, чтобы кум порешал": как пережиток СССР мешает Украине двигаться к успеху

Глава ОО "Офис трансформации", бывший советник мэра Киева Максим Бахматов объяснил, почему устаревшая модель управления мешает Украине достичь успеха.

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу".

Говоря о том, почему во власти не привыкли слушать экспертов, готовых выстроить успешную экономическую модель, Бахматов отметил, что для этого чиновникам надо в первую очередь признать, что они неэффективны, а на такое может пойти далеко не каждый.

"Именно благодаря тому, что у них нет KPI (ключевые показатели эффективности, - ред.), они сами такие "умные". А если бы они имели четкий KPI, то искали бы выход, как его достичь"

Он привел в пример футболиста, которого никто не контролирует. До тех пор, пока он не осознает, что без забитых голов его не выпустят на поле, а значит он не получит рекламных контрактов и не станет популярным, у него не будет мотивации к самосовершенствованию.

При этом Бахматов указал, что все необходимое для реализации подобного подхода в Украины есть, но только на бумаге.

"В Советском Союзе у нас постоянно была "свадьба" – мы выдавали "желаемое за действительное". В Украине такое же: все в ж*пе, все понимают, что все воруют, но хочется, чтобы кум порешал, если что", - сказал он.

Он отметил, что для достижения эффективности всем украинцам надо осознать, что воровать нельзя, поскольку они воруют у себя и своих детей. А следить за этим должны соответствующие органы, но в настоящее время они взаимодействуют с чиновниками, а потому это все продолжает ходить по кругу.

В пример успешной реализации подхода с четким KPI эксперт привел системы автофиксации нарушений правил дорожного движения.

"Ни один полицейский не может потребовать взятку, потому что скорость измеряется автоматически, штрафы приходят автоматически, "порешать" невозможно. Это очень круто. Такая система должна работать повсеместно", - подчеркнул он.

Больше о том, как сделать любой город эффективным, а также почему украинцы привыкли нарушать законы и как эту ситуацию можно исправить, читайте в материале "Телеграф": "В Украине слишком много "крепких хозяйственников", – Максим Бахматов о Зеленском, Притуле и о том, каким должен быть мэр города.