Аварии на Чернобыльской АЭС случались и до 1986 года - рассекреченные данные СБУ

Служба безопасности Украины в честь 35-ой годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС рассекретила архивные документы КГБ, в которых рассказывается о том, что аварии на ЧАЭС случались и до того, как 26 апреля 1986 года произошла катастрофа.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В 1982 году на 1 энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным "приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов". В 1984 году аварийные ситуации были на 3 и 4 энергоблоках", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что Москву еще в 1983 году предупреждали о том, что ЧАЭС из-за отсутствия мер безопасности является одной из самых опасных электростанций мира.

На следующий день после аварии, 27 апреля 1986 года власти СССР составили список "неблагонадежных" жителей Припяти и иностранных граждан, которые посещали ЧАЭС. Спустя некоторое время появляются данные о том, что "националисты" пытались получить образцы зараженного грунта для дискредитации советской власти в мире.

8 июля того же года власти СССР засекретили всю информацию о причинах и последствиях аварии на ЧАЭС.

С рассекреченными документами можно ознакомиться по этой ссылке.

Читайте также в материале "Телеграф": Со дня Чернобыльской трагедии прошло 35 лет: главные факты и цифры катастрофы.