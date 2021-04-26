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Аварии на Чернобыльской АЭС случались и до 1986 года - рассекреченные данные СБУ

Аварии на Чернобыльской АЭС случались и до 1986 года - рассекреченные данные СБУ
Обновлено 15:13 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Служба безопасности Украины в честь 35-ой годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС рассекретила архивные документы КГБ, в которых рассказывается о том, что аварии на ЧАЭС случались и до того, как 26 апреля 1986 года произошла катастрофа. 

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

"В 1982 году на 1 энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным "приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов". В 1984 году аварийные ситуации были на 3 и 4 энергоблоках", - сказано в сообщении. 

Также отмечается, что Москву еще в 1983 году предупреждали о том, что ЧАЭС из-за отсутствия мер безопасности является одной из самых опасных электростанций мира. 

На следующий день после аварии, 27 апреля 1986 года власти СССР составили список "неблагонадежных" жителей Припяти и иностранных граждан, которые посещали ЧАЭС. Спустя некоторое время появляются данные о том, что "националисты" пытались получить образцы зараженного грунта для дискредитации советской власти в мире. 

8 июля того же года власти СССР засекретили всю информацию о причинах и последствиях аварии на ЧАЭС. 

С рассекреченными документами можно ознакомиться по этой ссылке

Читайте также в материале "Телеграф": Со дня Чернобыльской трагедии прошло 35 лет: главные факты и цифры катастрофы.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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СБУ, ЧАЭС, Чернобыль.
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