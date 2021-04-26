Скачать
Понедельник, 26.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
В СМИ попало сенсационное заявление главы МИД Ирана о крушении украинского самолета МАУ
В СМИ попало сенсационное заявление главы МИД Ирана о крушении украинского самолета МАУ
Зима в апреле: появились новые фото и видео заснеженной Украины
Зима в апреле: появились новые фото и видео заснеженной Украины
Будет ли Пасхальное перемирие на Донбассе? Зеленский рассказал детали
Будет ли Пасхальное перемирие на Донбассе? Зеленский рассказал детали
Загадочная смерть четырех человек под Одессой: появилась версия о "спасательной операции" (видео)
Загадочная смерть четырех человек под Одессой: появилась версия о "спасательной операции" (видео)

Суперполнолуние 27 апреля: чем оно особенно и что нельзя делать в это время

Суперполнолуние 27 апреля: чем оно особенно и что нельзя делать в это время
Обновлено 16:16 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

27 апреля, над Землей взойдет особенная полная Луна. А особенна она тем, что в этот она максимально сблизится с Землей.  Это астрономическое событие называют Суперлуние. Из-за такой близости, ночное светило будет значительно ярче, чем обычно. А также, из-за этого, Луна будет наиболее интенсивно влиять на всех нас.

Полнолуние наступит 27.04.2021 в 06:33 утра и будет находиться в знаке Зодиака Скорпион. 

Отметим, что апрельское полнолуние также называют Розовой Луной. 

Астролог Елена Осипенко на своем ютуб-канале рассказал, как подготовиться к этому явлению и чего стоит от него ожидать. Астролог отмечает, что в этот период люди могут просто не выдерживать, и эмоции могут взять верх. Особенно это может сказаться на отношениях с близкими, ведь из-за карантинных ограничений большее количество времени мы проводим дома. 

Елена отмечает, что в этот период лучше не злоупотреблять алкоголем. Если вы водите автомобиль, то за рулем вам стоит быть предельно осторожным. Родителям необходимо больше времени уделить своим детям. Из-за влияния Луны они могут быть излишне возбуждены. Также желательно не подавлять свои страхи, а наоборот справляться с ними. 

Те люди, которые отмечают свой день рождение в период с 24 по 30 апреля, то это Суперлуние для вас подарок небес и хороший знак. Также, это полнолуние включает в активный процесс жизни людей, которые родились в период с 27 октября по 2 ноября - это станет отличной мотивацией для достижения результатов. Важные и сложные задачи также придется решать людям, родившимся с 27 июля по 2 августа и с 24 по 29 января. 

Ранее, "Телеграф" подготовил для Вас подробный астрономический календарь на 2021 год, а котором рассказал, когда ждать солнечные и лунные затмения, суперлуния и звездопады.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 314

Все по теме:

Полнолуние, Астролог, Запреты, Суперполнолуние.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Все лауреаты кинопремии "Оскар-2021": список
02 "Мой родной подъезд": Леся Никитюк рассказала, что ее "бесило" в квартире родителей
03 Разорвало на части: исчезнувшую подлодку Индонезии нашли (фото)
04 В Киеве Nissan вылетел с дороги и несколько раз перевернулся: есть жертвы - фото с места ДТП
05 "Сережа - невероятный пример для каждого": Надя Дорофеева прокомментировала свою победу в "Голосі країни"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский заявил, что Путин подтвердил желание встретиться с ним
Зеленский заявил, что Путин подтвердил желание встретиться с ним
Экшн в Житомирской области: мужчина угрожал сжечь семью и обстрелял копов (фото, видео)
Экшн в Житомирской области: мужчина угрожал сжечь семью и обстрелял копов (фото, видео)
Bitcoin прекратил падение и начал рост: за сколько сегодня торгуется &quot;биток&quot;
Bitcoin прекратил падение и начал рост: за сколько сегодня торгуется "биток"
Байден собрался вдвое повысить налог для богачей: что происходит в США и как реагируют оппоненты
Байден собрался вдвое повысить налог для богачей: что происходит в США и как реагируют оппоненты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь