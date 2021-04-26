Суперполнолуние 27 апреля: чем оно особенно и что нельзя делать в это время

27 апреля, над Землей взойдет особенная полная Луна. А особенна она тем, что в этот она максимально сблизится с Землей. Это астрономическое событие называют Суперлуние. Из-за такой близости, ночное светило будет значительно ярче, чем обычно. А также, из-за этого, Луна будет наиболее интенсивно влиять на всех нас.

Полнолуние наступит 27.04.2021 в 06:33 утра и будет находиться в знаке Зодиака Скорпион.

Отметим, что апрельское полнолуние также называют Розовой Луной.

Астролог Елена Осипенко на своем ютуб-канале рассказал, как подготовиться к этому явлению и чего стоит от него ожидать. Астролог отмечает, что в этот период люди могут просто не выдерживать, и эмоции могут взять верх. Особенно это может сказаться на отношениях с близкими, ведь из-за карантинных ограничений большее количество времени мы проводим дома.

Елена отмечает, что в этот период лучше не злоупотреблять алкоголем. Если вы водите автомобиль, то за рулем вам стоит быть предельно осторожным. Родителям необходимо больше времени уделить своим детям. Из-за влияния Луны они могут быть излишне возбуждены. Также желательно не подавлять свои страхи, а наоборот справляться с ними.

Те люди, которые отмечают свой день рождение в период с 24 по 30 апреля, то это Суперлуние для вас подарок небес и хороший знак. Также, это полнолуние включает в активный процесс жизни людей, которые родились в период с 27 октября по 2 ноября - это станет отличной мотивацией для достижения результатов. Важные и сложные задачи также придется решать людям, родившимся с 27 июля по 2 августа и с 24 по 29 января.

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