В Украине меньше 8 тысяч новых случаев коронавируса, но смертность приближается к рекордной отметке: данные на 27 апреля

В Украине по состоянию на вторник, 27 апреля, зафиксировано 7915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 336 детей и 202 медработника.

Об этом во вторник, 27 апреля, утром сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.

За минувшие сутки в Украине:

госпитализированы - 1650 человек;

летальных случаев - 432;

выздоровели – 17 391 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 72 239 (в том числе методом ПЦР – 35 761, методом ИФА – 15 133 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 345);

11 100 человек привито против COVID-19 за 26 апреля в Украине.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 038 248 человек;

выздоровели – 1 596 829 человек;

летальных исходов - 42 950;

проведения ПЦР-тестов – 9 292 051.

С начала прививочной кампании привито 539 126 человек, из них получили 1 дозу - 539 124 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Как сообщалось, главврач Коломыйского областного госпиталя ветеранов войны Владимир Федоришин рассказал "Телеграфу", что украинским больницам не хватает кислорода для лечения больных COVID-19.