В Украине меньше 8 тысяч новых случаев коронавируса, но смертность приближается к рекордной отметке: данные на 27 апреля

В Украине по состоянию на вторник, 27 апреля, зафиксировано 7915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 336 детей и 202 медработника.
Об этом во вторник, 27 апреля, утром сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.
За минувшие сутки в Украине:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.
За все время пандемии в Украине:
С начала прививочной кампании привито 539 126 человек, из них получили 1 дозу - 539 124 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Как сообщалось, главврач Коломыйского областного госпиталя ветеранов войны Владимир Федоришин рассказал "Телеграфу", что украинским больницам не хватает кислорода для лечения больных COVID-19.