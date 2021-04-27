Пасха-2021: будут ли ужесточать карантин и в каких городах

В связи с приближением праздника Пасхи, которая в этом году отмечается 2 мая, "Телеграф" решил собрать информацию о том, как будут праздновать этот светлый праздник в крупных городах Украины в условиях карантина и пандемии коронавируса Covid-19.

Киев

Если Киев выйдет из "красной" зоны до Пасхи, в столице не будут оставлять жесткий карантин на праздничные дни. Об этом сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает "РБК-Украина" во вторник, 27 апреля.

Он заявил, что во время Пасхи в столице будет усиленный контроль над соблюдением карантинных ограничений. "Что касается Пасхи и Вербного воскресенья, которое было, то со всеми конфессиями переговорили, и меры утвердили совместно с конфессиями. На Пасху будут придерживаться этого особого порядка. Будет усилен контроль за данными мерами", - пояснил Рубан.

Вместе с тем глава Минздрава Украины Максим Степанов на брифинге во вторник заявил, что показатели в Киеве улучшились, поэтому он выступил с инициативой заменить там "красную" зону на "желтую". Такое решение может быть принято после заседания Госкомиссии по ТЭБ и ЧС.

Он также сообщил, что Камбин не будет вводить новых ограничений на праздники, а с представителями церквей договорились, что богослужения будут меньше по времени, а для прихожан откроют все входы, чтобы не было столпотворений.

Мэр Киева Виталий Кличко во вторник также сообщил, что если ситуация с распространением коронавируса в столице не будет ухудшаться, власти города не исключают ослабления строгих ограничений, которые город ввел до 30 апреля.

"В среду, 28 апреля, будет заседать комиссия по чрезвычайным ситуациям города, которая состоит из эпидемиологов, вирусологов и других специалистов. Они примут решение, учитывая эпидемиологическую ситуацию", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Львов

Город по решению Госкомиссии по ТЭБ и ЧС от 25 апреля переведен из "красной" сразу в "желтую" зону, о чем сообщал в своем Tekegram-канале мэр города Андрей Садовый. Он отметил, что власти города много работают для того, чтобы получать положительные эпидемиологические показатели, "но это решение неожиданное для нас".

На следующий день он сообщил, что госкомиссия по ЧС адаптировала свои решения под "желтую" зону, согласно которым в городе разрешена работа:

торговых центров и всех магазинов;

заведений общественного питания;

учреждений культуры (театров, кинотеатров, музеев, галерей).

Также принято решение восстановить льготы на проезд в общественном транспорте с 11:00 до 16:00.

Локдаун во Львове на Вербное воскресенье и Пасху: названы ограничения

При этом в городе продлили действие карантина до 30 июня. Действует запрет на проведение массовых мероприятий, работы ночных клубов.

Харьков

Город, как и область, до сих пор остаются в "красной" зоне и соответственно там действуют самые жесткие ограничения. Вместе с тем, в области фиксируют снижение числа новых случаев COVID-19, на фоне чего местные власти заговорили о скором выходе области из "красной" зоны.

Так, по мнению советника главы Харьковской областной государственной администрации Александра Галацана, область может покинуть "красную" зону уже в ближайшие дни.

Одесса

Город и область с воскресенья, 26 апреля, находится в "желтой" зоне угрозы распространения коронавируса.

Вместе с тем, представители Одесской епархии УПЦ (МП) призвали горожан воздержаться от похода в церковь и советуют оставаться всем дома, а также сообщили, что в каждом районе Одессы священнослужители будут дежурить за пределами храма, чтобы таким образом каждый желающий смог освятить паски, сообщает местное интернет-издание "VGORODE".

"Для этого создадут специальные места. В ходе празднования будет звучать запись колокольного звона. Трансляцию ночной службы, которая пройдет с полночи до трех ночи, прихожане смогут посмотреть в режиме онлайн, а возле храмов установят экраны, где также будет транслироваться служба в реальном времени", - говорится в заметке.

При этом верующие будут допускаться в храмы, но только в защитных масках и после температурного скрининга на входе. Также церковники отметили, что могут контролировать количество людей только в храмах, а не на улице.

Днепр

Город и Днепропетровская область пока находятся в "оранжевой" зоне угрозы распространения коронавируса.

Как следствие, в регионе действуют следующие ограничения:

запрещена работа всех заведений размещения, кроме гостиниц;

развлекательным заведениям и ресторанам нельзя работать в ночное время;

услуги общественного питания можно предоставлять в том случае, если заведение будет заполнено менее чем на 50% посадочных мест;

разрешены перевозки в общественном транспорте при заполненности более 50% мест для сидения;

запрещены плановые госпитализации в больницах. Исключения оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным, пациентам, которые имеют онкологические заболевания, паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях, другие неотложные и срочные меры по госпитализации.

Как ранее писал "Телеграф", митрополит ПЦУ Епифаний раннее рассказал, что в этом году на Пасху ввиду угрозы распространения коронавируса Церковь будет использовать современные средства коммуникации, чтобы удовлетворить духовные потребности верующих.

"Храмы закрывать не будут, а сами богослужения пройдут на улице, согласно с требованиями Минздрава Украины. Все зависит еще и от того, в какой зоне карантина находится тот или иной регион. Также будут организованы онлайн-богослужения, а ряд священников будут отправлены в магазины, чтобы освятить паски и другие продукты.

Стоит отметить, что украинские власти не планируют усиливать карантинные ограничения на период майских праздников, о чем ранее заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.