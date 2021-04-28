Какой праздник 28 апреля: народные приметы и запреты

28 апреля православная церковь почитает апостолов от 70-ти Аристарха, Трофима и Пуда, которые были учениками и последователями апостола Павла. В народном календаре дата получила название Пудов день.
Апостолы от 70-ти Аристарх, Трофим и Пуд были последователями апостола Павла. Вместе с ним они проповедовали Слово Божие. При правлении императора Нерона святые пострадали за отказ отречься от христианской веры.
В этот день было принято осматривали омшаники и пасеки. Стоит отметить, что у наших предков пчела считалась священным насекомым. С помощью этих насекомых, их поведения, определяли погоду.
Также, на 28 апреля 2021 года припадает Великая среда. Этот день посвящен воспоминаниям о земных страданиях Иисуса Христа, и Иуде Искариоте, за его решение предать Иисуса. В эту среду люди убирают в доме: моют полы, выбивают ковры, выносят мусор. Украшают его Пасхе. Готовят яйца к покраске и продукты для куличей.
Запреты дня:
Главным запретом для этого дня является тяжёлый труд с утра и до поздней ночи.
Нельзя браниться, ссориться и думать о плохом.
Не рекомендуется в этот день срывать ветви рябины.
Не вытряхивайте 28 апреля матрасы и подушки.
Нельзя посещать увеселительные мероприятия, петь, танцевать.
В этот день под особым запретом рубка дров и рукоделие.
Приметы 28 апреля:
Пчелиный рой, залетевший во двор, сулит хозяину счастье.
Грачи играют – к хорошей погоде.
Днем жарко, ночью прохладно – к теплому и солнечному дню.
Если днем ясно, а к вечеру начинают сгущаться облака, то погода изменится, возможен дождь.
По оврагам земля замерзла – к плохому урожаю.
Заря красного цвета – к ветру и дождю.
Чтобы не накликать на себя несчастье, в этот день нельзя допоздна работать.