Какой праздник 28 апреля: народные приметы и запреты

28 апреля православная церковь почитает апостолов от 70-ти Аристарха, Трофима и Пуда, которые были учениками и последователями апостола Павла. В народном календаре дата получила название Пудов день.

Апостолы от 70-ти Аристарх, Трофим и Пуд были последователями апостола Павла. Вместе с ним они проповедовали Слово Божие. При правлении императора Нерона святые пострадали за отказ отречься от христианской веры.

В этот день было принято осматривали омшаники и пасеки. Стоит отметить, что у наших предков пчела считалась священным насекомым. С помощью этих насекомых, их поведения, определяли погоду.

Также, на 28 апреля 2021 года припадает Великая среда. Этот день посвящен воспоминаниям о земных страданиях Иисуса Христа, и Иуде Искариоте, за его решение предать Иисуса. В эту среду люди убирают в доме: моют полы, выбивают ковры, выносят мусор. Украшают его Пасхе. Готовят яйца к покраске и продукты для куличей.

Запреты дня:

Главным запретом для этого дня является тяжёлый труд с утра и до поздней ночи.

Нельзя браниться, ссориться и думать о плохом.

Не рекомендуется в этот день срывать ветви рябины.

Не вытряхивайте 28 апреля матрасы и подушки.

Нельзя посещать увеселительные мероприятия, петь, танцевать.

В этот день под особым запретом рубка дров и рукоделие.

Приметы 28 апреля: