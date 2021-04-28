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Какой праздник 28 апреля: народные приметы и запреты

Какой праздник 28 апреля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

28 апреля православная церковь почитает апостолов от 70-ти Аристарха, Трофима и Пуда, которые были учениками и последователями апостола Павла. В народном календаре дата получила название Пудов день.

Апостолы от 70-ти Аристарх, Трофим и Пуд были последователями апостола Павла. Вместе с ним они проповедовали Слово Божие. При правлении императора Нерона святые пострадали за отказ отречься от христианской веры.

В этот день было принято осматривали омшаники и пасеки. Стоит отметить, что у наших предков пчела считалась священным насекомым. С помощью этих насекомых, их поведения, определяли погоду.

Также, на 28 апреля 2021 года припадает Великая среда. Этот день посвящен воспоминаниям о земных страданиях Иисуса Христа, и Иуде Искариоте, за его решение предать Иисуса. В эту среду люди убирают в доме: моют полы, выбивают ковры, выносят мусор. Украшают его Пасхе. Готовят яйца к покраске и продукты для куличей.

Запреты дня:

  • Главным запретом для этого дня является тяжёлый труд с утра и до поздней ночи.

  • Нельзя браниться, ссориться и думать о плохом.

  • Не рекомендуется в этот день срывать ветви рябины.

  • Не вытряхивайте 28 апреля матрасы и подушки.

  • Нельзя посещать увеселительные мероприятия, петь, танцевать.

  • В этот день под особым запретом рубка дров и рукоделие.

Приметы 28 апреля:

  • Пчелиный рой, залетевший во двор, сулит хозяину счастье.

  • Грачи играют – к хорошей погоде.

  • Днем жарко, ночью прохладно – к теплому и солнечному дню.

  • Если днем ясно, а к вечеру начинают сгущаться облака, то погода изменится, возможен дождь.

  • По оврагам земля замерзла – к плохому урожаю.

  • Заря красного цвета – к ветру и дождю.

  • Чтобы не накликать на себя несчастье, в этот день нельзя допоздна работать.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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